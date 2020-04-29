 

Олеся Казаченко отреагировала на обвинения в подтасовке в «Голос.Дети»

29.04.2020, 19:09, Разное

Победительницу популярной программы «Голос.Дети» десятилетнюю Олесю Казаченко принялась критиковать хейтеры за якобы подтасовку результатов. По словам девочки, это невозможно, так как у ее семьи нет больших денег.
Уроженка Ногинска Олеся Казаченко до сих пор с радостью вспоминает момент, когда узнала о своей победе на шоу «Голос.Дети». Талантливую школьницу наградили кубком, возможностью записать песню и материальным призом в один миллион рублей. Многие зрители не согласились с таким решением жюри, так как пророчили первое место Софье Тумановой. По мнению критиков, голоса якобы были подтасованы, а финальное выступление десятилетней участницы отметили множеством дизлайков на видеохостинге YouTube.

По словам Олеси Казаченко, она растет в обычной семье, которая не могла подкупить большое количество человек для массового вброса SMS, направленных на ее победу. Отцу девочки приходится трудиться целыми днями, чтобы прокормить родных, а мать сидит дома с младшей дочерью, экономя на многом, чтобы Олеся могла посетить какое-либо занятие. Победительница передачи уверена, что слухи о подкупе могут распространять только завистники. В это же время юная участница получила и множество поздравлений, что перекрыло весь негатив. Появившись в проекте, девочка даже не думала, кто именно победит, для нее он больше ассоциируется с дружбой.

Хорошо поддерживал Олесю Казаченко ее наставник в программе рэпер Василий Вакуленко, он же Баста. По словам юной певицы, с таким тренером было удобно сотрудничать, он искал композиции для исполнения, помогал в работе, исправлял ошибки и подбадривал в финале.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Врачи нашли новый заметный симптом коронавируса

27.03 / Озвучены цены анализа на коронавирус в частных лабораториях

15.04 / Марина Зудина дала откровенное интервью Константину Богомолову в его новой программе “Коронный выход”

18.04 / Профессор Беттина Тот опровергла наиболее распространённые мифы о контрацепции

05.04 / Пятая дочь: футбольный тренер Валерий Карпин вновь стал отцом

13.04 / Дома и при участии семьи: Сергей Светлаков запустил новое развлекательное шоу

25.04 / «Буду стричься налысо»: Лолита на глазах поклонников обрезала себе волосы

03.04 / На фоне угрозы вируса российские арктические силы проверяют готовность средств химзащиты

07.04 / Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева отмечает 7-летие: поздравление от тети и ранее не опубликованные снимки

30.03 / «Лукашенко издевается»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска