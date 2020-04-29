Олеся Казаченко отреагировала на обвинения в подтасовке в «Голос.Дети»

29.04.2020, 19:09, Разное

Победительницу популярной программы «Голос.Дети» десятилетнюю Олесю Казаченко принялась критиковать хейтеры за якобы подтасовку результатов. По словам девочки, это невозможно, так как у ее семьи нет больших денег.

Уроженка Ногинска Олеся Казаченко до сих пор с радостью вспоминает момент, когда узнала о своей победе на шоу «Голос.Дети». Талантливую школьницу наградили кубком, возможностью записать песню и материальным призом в один миллион рублей. Многие зрители не согласились с таким решением жюри, так как пророчили первое место Софье Тумановой. По мнению критиков, голоса якобы были подтасованы, а финальное выступление десятилетней участницы отметили множеством дизлайков на видеохостинге YouTube.

По словам Олеси Казаченко, она растет в обычной семье, которая не могла подкупить большое количество человек для массового вброса SMS, направленных на ее победу. Отцу девочки приходится трудиться целыми днями, чтобы прокормить родных, а мать сидит дома с младшей дочерью, экономя на многом, чтобы Олеся могла посетить какое-либо занятие. Победительница передачи уверена, что слухи о подкупе могут распространять только завистники. В это же время юная участница получила и множество поздравлений, что перекрыло весь негатив. Появившись в проекте, девочка даже не думала, кто именно победит, для нее он больше ассоциируется с дружбой.

Хорошо поддерживал Олесю Казаченко ее наставник в программе рэпер Василий Вакуленко, он же Баста. По словам юной певицы, с таким тренером было удобно сотрудничать, он искал композиции для исполнения, помогал в работе, исправлял ошибки и подбадривал в финале.