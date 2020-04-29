Найдено тело начальника УГИБДД по Нижегородской области

29.04.2020, 19:08, Новости дня

Начальник управления ГИБДД РФ по Нижегородской области Павел Ржевский в среду найден мертвым в своем кабинете, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Рядом с ним лежит наградной пистолет», – передает слова источника «Комсомольская правда».

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области подтвердили, что Ржевского нашли мертвым.

«Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», – добавили в полиции.

Известно было, что Ржевский покидает пост начальника нижегородского УГИБДД.