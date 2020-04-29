Найдено тело начальника УГИБДД по Нижегородской области
29.04.2020, 19:08, Новости дня
Начальник управления ГИБДД РФ по Нижегородской области Павел Ржевский в среду найден мертвым в своем кабинете, сообщили СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Рядом с ним лежит наградной пистолет», – передает слова источника «Комсомольская правда».
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Нижегородской области подтвердили, что Ржевского нашли мертвым.
«Он находился в очередном отпуске. Руководством ГУ МВД назначена служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося и мотивов совершенного поступка», – добавили в полиции.
Известно было, что Ржевский покидает пост начальника нижегородского УГИБДД.
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