ЦБ разъяснил порядок оплаты кредитов в нерабочие дни до 11 мая

29.04.2020, 19:08, Новости дня

Банк РФ объяснил, как в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая будут осуществляться платежи по кредитам, следует из сообщения регулятора.

«Банк РФ исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая.

«Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая», – отмечает регулятор.

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая.