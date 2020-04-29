 

ЦБ разъяснил порядок оплаты кредитов в нерабочие дни до 11 мая

29.04.2020, 19:08, Новости дня

Банк РФ объяснил, как в период нерабочих и праздничных дней до 11 мая будут осуществляться платежи по кредитам, следует из сообщения регулятора.

«Банк РФ исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни c 6 по 8 мая, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 1 мая, выходные дни с 2 по 5 мая включительно, днем окончания срока считается 6 мая.

«Для сделок, срок исполнения которых приходится на праздничный нерабочий день 9 мая, выходные дни 10 и 11 мая, днем окончания срока считается 12 мая», – отмечает регулятор.  

Напомним, во вторник президент заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / “Мы эти вирусы каждый год переживаем”. Лукашенко снова скептически высказался о пандемии коронавируса

30.03 / В Италии за сутки скончались 756 граждан с коронавирусом

28.04 / Лавров и Зариф осудили оружейное эмбарго США против Ирана

03.04 / Зеленский обсудил с Гутерришем меры по борьбе с распространением коронавируса

24.04 / Чемпионат Европы-2020 по легкой атлетике отменен из-за коронавируса

09.04 / Сын президента Сербии госпитализирован с COVID-19

11.04 / Украина объявила о неспособности выдержать два месяца карантина

09.04 / “Русский репортер” закрывается

27.04 / Россиян предупредили о посттравматических расстройствах после пандемии

29.03 / Мишустин назначил нового главу Роскомнадзора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска