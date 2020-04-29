Медальон с гравировкой, серьги Дианы и часы на заказ: что дарил принц Уильям Кейт Миддлтон

29.04.2020, 18:55, Разное

Сегодня, 29 апреля, Кейт Миддлтон и принц Уильям празднуют 9-ю годовщину брака. Мы уже писали историю их любви, вспоминали редкие моменты проявления их чувств на публике, а сегодня хотим рассказать о подарках, которые будущий король Великобритании делал своей супруге. Всем известно про помолвочное кольцо с сапфиром, поэтому о нем мы не будем повторяться. После него Уильям, видимо, на всю жизнь запомнил, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, а еще аметисты, жемчуга, турмалины и прочее, поэтому теперь перед важными поводами принц не ломает долго голову и преподносит Кейт исключительно ювелирные украшения.

Кольцо из розового золота

Первое ювелирное украшение Кейт получила от Уильяма еще в студенческие годы. По какому поводу, СМИ не известно, однако на тот момент, как кольцо в викторианском стиле из розового золота появилось на пальце будущей герцогини, пара встречалась 1,5 года. Романтичная деталь этого подарка такова: кольцо украшают два камня – гранат и жемчуг, соответствующие месяцам рождения Кейт и Уильяма. Так, гранат считается камнем тех, кто родился в январе (Кейт Миддлтон), а жемчуг – тех, кто в июне (принц Уильям).

Сапфировые серьги

Весь мир знает о сапфировом кольце Кейт, которое принц Уильям подарил ей на помолвку и которое раньше принадлежало его матери, принцессе Диане. Однако не все обращали внимание на сапфировые серьги герцогини, которые она также получила в подарок от супруга вскоре после помолвки. Ранее они тоже принадлежали Диане, только представляли собой пусеты. Кейт же придала им более современный вид, присоединив к камням французский замок. Впервые она вышла в них в свет в рамках официального канадского тура три месяца спустя после свадьбы.

Серьги из аметиста

В преддверии Рождества 2011 года, которое Кейт должна была впервые праздновать с семьей мужа в Сандрингеме, Уильям подарил ей серьги из 18-каратного золота с бриллиантами и зелеными аметистами от бренда Kiki McDonough. Со временем этот бренд стал любимым у герцогини.

Бриллиантовое кольцо

Безымянный палец Кейт после свадьбы долгое время украшали два кольца – помолвочное с сапфиром и золотое обручальное. Однако вскоре появилось еще и третье, которое замечают только внимательные поклонники герцогини. После рождения первенца – принца Джорджа – Кейт получила в подарок от Уильяма бриллиантовое украшение, которое с тех пор она носит не снимая вместе с двумя предыдущими.

Часы

На третью свадебную годовщину Уильям преподнес своей жене часы Cartier Ballon Bleu, стоимость которых составляет 5500 фунтов стерлингов. Довольно скромно для монаршей особы (для сравнения – часы Криштиану Роналду – одни из – стоят 380 тысяч фунтов стерлингов), но в этом – вся Кейт! Аксессуар по заказу Уильяма дополнили сапфировыми камнями небольших размеров.

Сет с танзанитом

Еще один ювелирный сет глубокого синего цвета в коллекции герцогини Кембриджской. Однако эти серьги и кулон выполнены не из сапфира, а из танзанита. Принц Уильям заказал их у королевского ювелира G. Collins & Sons, а вот по какому случаю он преподнес подарок Кейт – не известно.

Серьги с зеленым турмалином, аметистом и бриллиантами

Эти серьги были сделаны брендом Kiki McDonough по заказу принца Уильяма. По данным СМИ, он подарил их Кейт после рождения принцессы Шарлотты.

Медальон с инициалами детей

В январе этого года Кейт впервые вышла в свет с этим украшением. Золотой медальон под названием Gold Midnight Moon от Daniella Draper поначалу не обратил на себя внимание, но позже журналисты все же рассмотрели на нем гравировку – в виде первых букв имен детей герцогини G, C и L (Джорджа, Шарлотты и Луи). Говорят, это подарок Уильяма на 38-й день рождения Кейт.