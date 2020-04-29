Ученые проследили изменение содержания количества антител к коронавирусу

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29.04.2020, 18:53, Разное

Ученые из КНР изучили в образцах 33 больных коронавирусом людей динамику содержания вирусной РНК и количества разных антител на протяжении двух месяцев. Последние могут противодействовать инфекции, поэтому их удастся использоваться в лечении.
Эксперты изучили содержание антител и изменение вирусной нагрузки у больных коронавирусом. У 33 пациентов они взяли 135 образцов для установления вирусного титра, чуть больше 260 образцов из респираторного тракта и 170 образцов крови, чтобы детектировать антитела. Далее исследователи измерили медианный период времени пропажи вирусной РНК в мазке из зева, стуле и мокроте, а также содержание антител IgG и IgM.

Специалисты из Китая выявили более высокую вирусную нагрузку в мазках мокроты и зева на ранней стадии пневмонии, но при этом она стала отрицательной спустя три недели после возникновения симптомов. В кале нагрузка была не столь существенной, нежели в мазках, но она медленнее уменьшалась: высокий титр вредоносной кислоты сохранялся неделями. Обнаружение такой РНК в образцах стула говорит о надобности провести новый анализ, который даст возможность предотвратить ложные отрицательные результаты.

Выяснили ученые, что объем антител IgG к коронавирусу достиг пика через 30 дней после появления первых симптомов. У 36% больных лиц уровень IgG увеличивался в четыре раза на протяжении 1-2 недель. Данная концентрация антител была зафиксирована у пациентов, в мазках которых вирусный титр становился отрицательным быстрее всего.

Ранее британские исследователи рассказали о назальном спрее, который помогает против коронавирусной инфекции нового типа. Они провели несколько тестов, продемонстрировавших эффективность этого препарата. Ученые хотят продолжить работать в данном направлении, так как стремятся получить высококачественное средство для ликвидации опасного заболевания.



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