В мире: Европа карает нарушителей карантина жестче России

29.04.2020, 18:53, Новости дня

Либерально настроенная общественность бурно жалуется на суровость наказаний, принятых в РФ за нарушение режима самоизоляции. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что российский закон и правоприменительная практика в этом вопросе куда более гуманна, чем в Европе. Там меры по борьбе с нарушителями можно поистине назвать драконовскими.

Пандемия коронавируса заставила почти все государства мира прийти к выводу, что в кризисных условиях ради победы над злом бывает необходимо ограничить себя на некоторое время в некоторых свободах. Удивительное дело: в большинстве западных стран выступлений против подобных авторитарных мер не зафиксировано. Правозащитники молчат, демонстрации не проводятся, а многие граждане с удовольствием звонят в полицию, сообщая о нарушениях «режима зажатия прав и свобод» соседями. Иначе не выжить.

Испания

Испанские власти к разработке пакета штрафов для нарушителей карантинной дисциплины подошли основательно. Выстроили аж четырехступенчатую систему финансовых наказаний, которая одними только цифрами возможных денежных потерь должна была, казалось, лучше всякой цепи приковать испанца к дивану.

Человеку, впервые нарушившему карантин, грозило расставание со 100 евро. И это еще в случае, если он не проявлял сопротивления. Если кому в голову приходило «осложнить общение с полицией», размер наказания увеличивался до 600 евро. Для тех, кто с первого раза не доходило, что все серьезно, служили вторая (601 – 60 000 евро), третья (от 60 001 евро) и четвертая (600000 евро и больше) степени устрашения. Отдельной строкой была прописана возможность для нарушителей провести полгода жизни за решеткой.

Уже через неделю министерство внутренних дел в лице своего главы Фернандо Гранде Марласки пришло к выводу, подошло к делу слишком либерально. За первые пять дней по стране было выписано более 31 000 штрафов и надежд на то, что испанцев это остановит, было крайне мало. Марласка посоветовал полицейским не миндальничать и шире применять при наложении санкций принятый несколькими годами раньше Закон о безопасности граждан, известный в народе как «закон о кляпе». Согласно этой норме, любое проявление несогласия, неуважения, пренебрежения или обозначения угроз в адрес блюстителей порядка оборачивалось для нарушителя расходами от 400 и до 10 400 евро. Первая ступень штрафов для лиц, не соблюдающих самоизоляцию, исчезла из применения – финансовое наказание теперь начиналось с 600 евро.

Это подействовало, но не на всех. «Рецидивистов» все равно обнаруживалось немало. И, в конце концов, им начали выписывать кроме штрафов и тюремные сроки. С этим, правда, терпели долго – первого многократного нарушителя приговорили к четырехмесячному сроку аж после 47 составленных протоколов. Впоследствии полиция осмелела и теперь за решетку можно попасть уже после пяти случаев нарушения карантинного режима.

Франция

Согласно указу, опубликованному 18 марта, штраф за несоблюдение мер пресечения составляет 135 евро. В случае рецидива в течение 15 дней, он поднимется до 200 евро, согласно указу от 28 марта. Третье нарушение обойдется в 375 евро. Четвертое нарушение этих правил в течение тридцати дней облегчит кошелёк нарушителя на 3700 евро и плюс к этому ему могут выписать 6-месячное пребывание в местах, как говорили раньше, «с небом в крупную клетку», и чём информирует сайт Национальной жандармерии.

Что касается электронных ограничений – президент Франции стал первым руководителем государства в мире, обратившимся к Apple и Google с призывом снять защиту с персональных данных пользователей интернета. Разумеется, в целях безопасности и контроля за распространением инфекции. Эммануель Макрон пробивает эту идею и на уровне Евросоюза, предлагая свести в одну базу данные всех жителей ЕС и обеспечить к ней беспрепятственный доступ для министерств здравоохранения и внутренних дел.

Бельгия

Штрафы за нарушения варьируются от 200 до 4000 евро. На днях известная бельгийская теннисистка Кристин Флипкенс решила провести индивидуальную тренировку на велосипеде, в ходе которой нечаянно пересекла границу Нидерландов. Девушке выписали штраф за выезд за пределы Бельгии (во время карантина нельзя) на 250 евро.

Куда более жестко обошлись с французом, живущим вблизи бельгийской границы, решившим съездить «к соседям» заправить машину – там топливо дешевле. Удалось ли ему заполнить бак, неизвестно. Но известно, что остановившие его местные «гаишники» оштрафовали его на 4000 евро за пересечение границы и еще 116 евро – за непристегнутый ремень безопасности.

Великобритания

В Соединенном королевстве поначалу, как известно, самоизоляцию не посчитали нужной. Премьер-министр страны Борис Джонсон выразил уверенность в готовности страны пройти «особым путем», сказав, что чем больше будет переболевших COVID-19, тем сильнее будет иммунитет нации. После того, как сам Джонсон провел несколько дней в госпитале, мнение у него несколько изменилось и теперь он призывает британцев сидеть дома.

Первоначально предусматривалось штрафовать нарушителей карантина на £60, причем, если оплачивать штраф в течение 15 дней с момента составления протокола, то размер финансового наказания уменьшался вдвое. Однако открытое пренебрежение нормами (англичане, воспользовавшись солнечными теплыми днями, потянулись загорать на пляжах и валяться группами на лужайках парков) вынудило органы внутренних дел строже относиться к «ковидиотам». 30 марта в Великобритании был выписан первый 500-фунтовый штраф «за нарушение правил социального дистанцирования»: 53-летний житель Стэйлибриджа Стивен Маки несколько раз подходил к стоящим в очереди к супермаркету Telco на «слишком близкое расстояние».

Канада

В Стране Кленового Листа контроль за соблюдением гражданами карантина возложен на подразделения конной полиции. Максимальный штраф за несоблюдение карантина составляет 750 000 долларов. К нему могут быть добавлены и до шести месяцев тюремного заключения. А тем, кто подвергает других риску, может грозить более суровое наказание: до 1 млн долларов и трех лет тюрьмы.

Пока о столь крутых поборах информации нет. Полиция обходится меньшими суммами. В Бельвиле (провинция Онтарио) организатора «разговора на паркинге» оштрафовали на 880 долларов. Суть нарушения: машины на автостоянке были поставлены «близко одна к другой», а их хозяева курили, о чем-то беседуя.

В городке Реджайна (провинция Саскачеван) вернувшаяся из-за границы девушка нарушила обязательный 14-дневный режим самоизоляции – это ей стоило 2 800 долларов.

Италия

8 марта итальянское правительство приняло закон о наказаниях за нарушение карантинного режима. Нижний предел штрафов был установлен на отметке 206 евро. Через две неди кабинет Джузеппе Конте, убедившись, что такие санкции – слишком слабы, чтобы удержать итальянцев дома, довели минимум до 400 евро с перспективой штрафовать в сумме до 3 000 евро при «отягчающих обстоятельствах».

Например, особо религиозно настроенные жители Бергамо (того самого города, где находится главный коронавирусный ад Италии) были пойманы полицией при попытке выехать за город, чтобы отпраздновать воскрешение Христа. Финансовое состояние каждого после разговоров в представителями правоохранительных органов ухудшилось на 600 евро.

Германия

В Германии, которая с 19 апреля начала процесс постепенного снятия карантинных ограничений, были на период их действия установлены весьма жесткие правила. Единых фиксированных цифр законом о защите от инфекций (IfSG), установлено не было – каждая земля имела право варьировать размеры санкций по своему усмотрению, но все же большого разброса сумм не замечалось. Сформулированные общие правила предусматривали возможность наложения штрафов в размере до 25 000 евро и тюремного заключения на срок до двух лет.

Тем, кто, нарушая режим, заражал кого-то коронавирусом, срок заключения увеличивался до 5 лет.

В качестве примера – несколько норм, установленных правительством земли Северный Рейн – Вестфалия:

Общее собрание более чем 2 человек (если не предусмотрено исключений) – 200 евро за каждого участника;

Несоблюдение минимального расстояния 1,5 м – 200 евро;

Публичные собрания более чем 10 человек: регистрируются как уголовное преступление (штраф до 25 000 евро или тюремное заключение до 5 лет);

Участие в пикнике в общественных местах: до 250 евро с человека

Еда на вынос, еда и/или напитки в радиусе менее 50 метров от объекта общественного питания: 200 евро за клиента.

* * *

Сравнивая приведенные выше данные по разным странам мира с российскими, несложно увидеть наивность представления о том, что РФ якобы скатывается в «полицейское государство» и «цифровую тюрьму». Меры, пердпринятые правительством Михаила Мишустина – не отличаются большей жесткостью, чем на Западе, а вот штрафы, предусмотренные за их нарушение – куда более мягкие, чем в странах «наших партнеров».

Теги:

эпидемии

,

коронавирус

,

самоизоляция