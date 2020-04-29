Губернатор Куйвашев предостерег от «пьянок со старыми друзьями» в условиях коронавируса

29.04.2020, 18:53, Новости дня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как коронавирус оказывается в далеких от крупных городов населенных пунктах, приведя в пример село Крутое, куда молодой человек приехал, не дождавшись результатов тестов на коронавирус.

«Как коронавирус появляется в далеких от крупных городов селах и деревнях? У меня есть для вас показательный пример из села Крутое, которое расположено неподалеку от Тавды. Молодой парень приехал туда из Москвы навестить маму», – написал Куйвашев в своем Instagram.

Он рассказал, что молодому человеку на железнодорожном вокзале в Тюмени выдали памятку с телефоном горячей линии, куда нужно позвонить, чтобы у него взяли анализ на коронавирус, и предписали в течение 14 дней соблюдать режим самоизоляции.

«Молодой человек сразу же позвонил, как это требуется, и у него взяли анализ. Но дождаться результатов теста в самоизоляции не смог. Проигнорировав абсолютно все рекомендации, он весело провел время в Крутом, встречаясь с друзьями и знакомыми. Потом компанией съездили в Туринск. Через несколько дней оказалось, что у него положительный тест на коронавирус», – рассказал Куйвашев.

По его словам, окончательный результат у его матери еще ожидается, сейчас они лежат в инфекционном отделении тавдинской больницы. Также составлен список контактных лиц: 24 человека из Крутого, Туринска и Тавды.

«Повеселился от души! Правда теперь невесело всему селу, Тавде и Туринску. Я не понимаю, как еще вам понятно объяснить, что коронавирус – действительно опасен?» – написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что от осложнений умирают люди, и очень просто соблюсти режим самоизоляции.

«Пьянка со старыми друзьями действительно важнее их жизней?» – написал губернатор.

Он также напомнил об ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая.