Выручка московских предприятий сократилась вдвое

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29.04.2020, 18:53, Новости дня

Выручка предприятий Москвы в апреле упала на 30-40%, по ряду отраслей зафиксировано падение до 50%, сообщил в интервью радио «Коммерсантъ FM» заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Накопленная выручка с начала года до конца апреля, несмотря на то, что в апреле выручка упала на 30 – 40%, по ряду отраслей и до 50%, у нас выручка все равно накопленным итогом с начала года у компаний больше, чем за аналогичный период прошлого года в среднем на 10 – 15%», – передает РИА «Новости» слова Ефимова.

По его словам, власти Москвы не ожидают масштабного банкротства предприятий.

Напомним, Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса. Тем временем, президент Федерации рестораторов и отельеров РФ заявил, что свыше 70% кафе и ресторанов могут свернуть свою деятельность к 1 июля.



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