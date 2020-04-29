Москва прорабатывает создание временных медцентров на 10 тысяч коек

29.04.2020, 18:52, Разное

По словам градоначальника, принято решение о подготовительных работах для развертывания мощностей на 10 тысяч коек. О конкретных объектах станет известно более подробно после окончательной проработки вопроса, сообщил Собянин. Использование коечного фонда будет зависеть от дальнейшего развития эпидемии COVID-19, подчеркнул он.

Дополнительные мощности формируются как с учетом городских медучреждений, так и федеральных и частных. “На долечивание пациентов можно будет размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях”, – добавил Собянин.

Временные медицинские центры позволят за короткое время развернуть дополнительный коечный фонд для больных с легким течением COVID-19. Это поможет избежать критической нагрузки на систему здравоохранения. Койко-места организуются таким образом, чтобы их можно было переоборудовать в реанимационные.

Как показывает практика, преимущество временных медцентров в том, что затрачивается гораздо меньше времени и ресурсов, чем если бы учреждение строилось с нуля. В условиях распространения коронавирусной инфекции это критически важно как для системы столичного здравоохранения, так и для жизни и здоровья москвичей.

Для комфортного пребывания пациентов временные госпитали оборудуют всем необходимым, они не будут находиться в полевых условиях. Ко всем койкам будет подведен кислород – это ключевое требования для лечения коронавируса.

Решение руководства Москвы позволит фактически удвоить количество коек для больных COVID-19. Прежде всего это необходимо для пациентов, у кого заболевание протекает в легкой форме, но кто не может лечиться в домашних условиях.

Стоит отметить, что из резервного фонда субъектам Федерации выделено более 32 миллиардов рублей на оснащение коечного фонда, снабжение их кислородом и средствами индивидуальной защиты. В ряде регионов для лечения пациентов с коронавирусом переоборудуют кардиодиспансеры, онкологические и травматологические центры, госпитали для ветеранов и хирургические корпуса.

Так, в Санкт-Петербурге к концу апреля коечный фонд для больных COVID-19 планируется увеличить почти в два раза – до 6700 мест. А в Екатеринбурге для таких пациентов будет развернут временный госпиталь на базе выставочного центра “Екатеринбург Экспо”.

Дополнительные мощности активности создаются и за рубежом. В Лондоне в начале апреля был открыт госпиталь на четыре тысячи коек в выставочном центре ExCel London. Под эти цели приспосабливаются и торговые центры в Нью-Йорке, Майами-бич, Мадриде, Тегеране и других городах.

Напомним, что режим всеобщей изоляции в Москве продлен до 11 мая включительно. Сейчас для лечения пациентов с коронавирусом в городе действует 37 стационаров, под эти цели перепрофилируют еще 24 больницы.