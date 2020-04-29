Три страны мира одолели коронавирус COVID-19

29.04.2020, 18:52, Разное

Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея одержали победу над коронавирусом COVID-19. Этим странам удалось остановить эпидемию, сообщает Vse42.ru.

Государства начинают постепенно снимать ограничительные меры, введенные вместе с карантином. Из-за этого их экономики стали более привлекательными для инвесторов, в результате чего национальные валюты трех стран значительно укрепились.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 29 Апр 2020 в 1:22 PDT