Студентам в РФ продлили дистанционное обучение до 11 мая

29.04.2020, 18:48, Новости дня

Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Министерства науки и высшего образования России.

Согласно тексту приказа, в вузах сохраняется дистанционный режим обучения, введенный в середине марта и продлевается дистанционный режим для сотрудников высших учебных заведений, сообщается на сайте ведомства.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны досрочно. Так, в довузовских образовательных организациях учебный год завершат до 30 апреля, в вузах – до 5 мая.