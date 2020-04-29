Власти Москвы заявили о неизбежном дефиците бюджета города

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29.04.2020, 18:48, Новости дня

Правительство Москвы считает, что дефицит городского бюджета неизбежен, сообщил заместитель мэра Владимир Ефимов.

Недополученные доходы в бюджет составят 600 млрд рублей, отметил Ефимов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что все социальные гарантии, которые закреплены за властями города, будут сохранены.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.



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