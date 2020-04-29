Созвано заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по коронавирусу

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29.04.2020, 18:48, Новости дня

Чрезвычайный комитет по коронавирусу ВОЗ проведет совещание 30 апреля, сообщил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Я созову этот комитет завтра (30 апреля), потому что прошло почти три месяца после того, как мы объявили наивысший уровень ЧС. Предложение комитета состояло в том, чтобы вновь собраться через три месяца, чтобы оценить эволюцию пандемии и представить обновленные рекомендации», – отметил гендиректор, передает ТАСС.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки коронавирус в РФ подтвердили еще у 5841 человека, на 570 меньше, чем во вторник. Общее число случаев достигло 99 399. Суточный рост числа заразившихся оказался самым низким с начала марта – 6,24%. Он держится ниже 10% уже восьмой день подряд.



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