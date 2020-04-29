Defense News – Трамп строит стену с Мексикой в ущерб сдерживанию России в Европе

29.04.2020, 18:45, Новости дня

Ещё в сентябре администрация Трампа решила переключить финансирование с ряда военных проектов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь новым постановлением Пентагон меняет потоки дотаций, удерживая деньги, в том числе с европейских проектов по сдерживанию России, пишет Defense News.



Reuters

Пентагон собирается бросить около 19 военных проектов, включая те, что предназначены для сдерживания РФ в Европе и должны были обойтись в сумму $274 млн. Деньги от них должны пойти на те проекты, что были отложены из-за строительства стены между США и Мексикой. Соответствующее постановление министра обороны США Марка Эспера получило издание Defense News. По словам его журналиста, речь идёт о $545,5 млн. Пострадают различные инфраструктурные проекты в Европе, в том числе они касаются военных самолётов, а также хранилищ для топлива и оборудования.

Депутаты от Демократической партии США жёстко раскритиковали администрацию Трампа, назвав ситуацию «обманным манёвром вокруг конгресса». «Даже хуже того, Трамп делает это, отменяя финансирование важнейших проектов в рамках Европейской инициативы по сдерживанию, а они должны были отвечать реальным потребностям национальной безопасности и предотвратить российскую агрессию против союзников и партнёров США в Европе», — говорится в их совместном заявлении. Они также отметили, что администрация Трампа ставит внутриполитические соображения выше национальной безопасности, так что американцы, по их мнению, «заслуживают лучшего».

В сентябре, напоминает издание, Эспер одобрил перенос финансирования на сумму $3,6 миллиардов со 127 военных объектов на строительство стены в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Тогда он говорил, что восполнить частично недостающие суммы смогут европейские союзники, но также и сам Пентагон обещал выделить деньги, но с отсрочкой. Теперь как раз эти пострадавшие проекты и получат частично восполненное финансирование.

В их числе проекты внутри США, но также в Испании, Норвегии, Германии, Иордании и других странах. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на строительство площадок в военной академии в Нью-Йорке, на создание тренировочных баз, медицинских площадок, а также средней школы в Кентукки.

Как отмечают эксперты, из-за коронавируса идея о строительстве военных объектов местного значения лишь стала важнее, поскольку они помогут регионам выйти из кризиса. Но при этом суть остаётся та же: на строительство стены Трамп изъял деньги из других проектов, теперь лишь изменился источник финансирования, и именно это вменяют в вину его администрации.

Между тем, как напоминает автор статьи, в федеральном суде начато рассмотрение дела об основаниях решения администрации Трампа направить на строительство стены на границе с Мексикой больше средств, чем изначально одобрил конгресс. По мнению некоторых американских политиков, этот шаг означал превышение полномочий исполнительной властью, пишет Defense News.