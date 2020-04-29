Мнение: Штрафы за ругань в камментах

29.04.2020, 18:35, Разное

Вниманию энергичных комментаторов любящих полемизировать друг с другом с использованием ненормативной лексики и оскорблений. Готовится закон, согласно которому за оскорбления в камментах можно получить штаф в 10 тыс. рублей.

Максимальный размер штрафа для граждан за оскорбление может вырасти вдвое

Максимальная сумма административного штрафа за оскорбление может вырасти для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц – с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Об этом говорится в законопроекте, разработанном депутатом-единороссом Александром Хинштейном (текст имеется в распоряжении ТАСС).

Согласно инициативе, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным. "Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц – от 200 тыс. до 700 тыс. рублей", – гласит предлагаемая редакция части 2 статьи 5.61 КоАП ("Оскорбление"). При этом минимальная сумма взыскания с организаций также повышается вдвое – с 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Сейчас обычное оскорбление влечет штраф для граждан в размере 1-3 тыс. рублей, для юридических лиц – 50-100 тыс. рублей. Однако тем же законопроектом предлагается ужесточить наказание за обычное оскорбление до 3-5 тыс. рублей для граждан и до 100-200 тыс. рублей для юрлиц.

Помимо этого, законопроектом вводятся новые части 4 и 5, устанавливающие ответственность за оскорбление (в том числе совершенное повторно) лицом, замещающим государственную или муниципальную должность, в связи с осуществлением своих полномочий. При первом нарушении размер штрафа для чиновника составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном – от 100 тыс. до 150 тыс. рублей. Для указанной категории лиц предлагается в числе мер наказания также установить дисквалификацию. Ее срок составит до года при первом нарушении, до двух лет – при повторном.

Как пояснил ТАСС автор законопроекта, сейчас оскорбление в интернете подпадает под общее определение оскорбления. "Квалифицирующих признаков здесь нет. Если интернет не является электронным СМИ, то на него часть два не действует, – отметил он. – Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет – это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет – это максимальная публичность".

https://tass.ru/politika/8356831?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share – цинк

В общем, будьте вежливы, корректны, культурны, уважайте своих оппонентов…

Хотя кого я обманываю.

Остаются вопросы к правоприменению, в случае, если оскорбления исходят от анонимных аккаунтов.