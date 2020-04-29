Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

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29.04.2020, 18:30, Новости дня

Состояние пациентов с коронавирусной инфекцией может очень резко ухудшаться, сообщил главврач московской городской больницы №71 Александр Мясников в эфире стрима на YouTube «Соловьев Live».

«Он (пациент – прим. ВЗГЛЯД) может сидеть разговаривать, а при этом у него сатурация кислорода (уровень насыщения кислородом гемоглобина крови – прим. ВЗГЛЯД) – 46%. Я в жизни не видел живого человека с сатурацией 46%, потому что 70% и ниже – он давно интубирован», – передает РИА «Новости» случай из врачебной практики доктора.

Ранее Минздрав анонсировал скорое начало клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в РФ всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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