Религиовед: Кураев с легкостью переживет временный запрет на богослужения

29.04.2020, 18:30, Новости дня

Протодиакон Андрей Кураев из-за запрета на богослужения по сути ничего не лишается, поэтому наказания за его высказывания о других священниках нет и, скорее всего, как такового не будет, сообщил газете ВЗГЛЯД доктор политических наук, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

Указом патриарха Кирилла отец Андрей Кураев временно отстранен от богослужений в связи с публичным оскорблением памяти протоиерея Александра Агейкина, который ранее скончался от осложнений после коронавируса. Узнав о запрете, сам священник сообщил, что для него это решение Кирилла ничего не меняет.

«Те меры, которые применил патриарх Кирилл, не являются самыми жесткими. Это административные церковные меры. По сути, мы имеем временное запрещение в священнослужении с перспективой некого церковного суда и конкретное обвинение, которое, кстати, не затрагивает каких-то разоблачений, которые отец Андрей Кураев делал ранее», – говорит Лункин.

Религиовед подчеркнул, что одно из положительных качеств патриарха Кирилла заключается в том, что он не карает за идеологические, идейные прегрешения и несогласия. Это проявилось и в отношении Кураева сейчас, и в отношении ряда представителей духовенства в 2012 году, когда некоторые священнослужители защищали группу Pussy Riot. А все потому, что это скорее мировоззренческое преступление и идейное непослушание патриарху.

Он также отмечает, что за подобные проступки священники не подвергались никакому прямому наказанию и в прошлом.

«В данном случае скорее демонизируют патриарха Кирилла, из-за чего в итоге может пострадать именно он, а не отец Андрей Кураев. Безусловно, как для священнослужителя для него отлучение от богослужений, условно, будет личной трагедией, если он, конечно, это воспримет, но поскольку он не является настоятелем какого-то прихода, то ничего реально, физически, материально его не лишат», – считает Лункин.

Уже на протяжении многих лет Кураев не является лицом РПЦ и вполне свободно себя чувствует, продолжает религиовед. Решение Кирилла было принято на эмоциях, считает он.

Лункин также отмечает, что не в интересах РПЦ поднимать весь «ворох» моральных и финансово-экономических вопросов, о которых писал Кураев, поэтому они не станут превращать суд над протодиаконом в своеобразный «сериал разоблачений» иерархов.

«Учитывая сам текст указа, все это закончится скорее всего морально-этическим предупреждением для Кураева и временным запрещением служений на какой-то определенный период, который Кураев с легкостью переживет», – резюмировал Лункин.