 

Москва осудила попытки США стереть грань между разными видами ядерного оружия

29.04.2020, 18:30, Новости дня

США пытаются размыть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным вооружением, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

МИД обратил внимание на статью на сайте Госдепа, посвященную созданию в США ядерных боезарядов малой мощности W76-2 и оснащению ими части баллистических ракет подводных лодок Trident 2, сказала Захарова, передает РИА «Новости».

В материале необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на «усиление глобальных угроз», в первую очередь «наращивание ядерного потенциала РФ и Китая».

«Как мы уже не раз разъясняли, считаем подобный шаг опасным, мы считаем, что он является таким элементом дестабилизации. На наш взгляд, здесь очевидным образом происходит целенаправленное стирание граней между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, а это неизбежно ведет к понижению ядерного порога и росту угрозы ядерного конфликта. Это не только наше мнение – подобная точка зрения высказывается в том числе авторитетными представителями американского академического сообщества, собственно говоря, даже и конгресса США», – отметила дипломат.

По ее словам, любая атака с применением баллистической ракеты США с подлодок будет воспринята как нападение с применением ядерного оружия.

«Желающие порассуждать о гибкости американского ядерного потенциала, вот все, кому хочется это сделать, должны понимать, что согласно российской военной доктрине подобные действия будут считаться основанием для ответного применения ядерного оружия со стороны России», – заключила Захарова.

Ранее МИД обвинил США в подрыве международного сотрудничества. В ведомстве заявили, что подход США к вопросам нераспространения и контроля над вооружениями подрывает международное взаимодействие в этой сфере.



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