В столичном продуктовом магазине посетитель откусил ухо покупателю

29.04.2020, 18:30, Разное

В Москве в одном из продуктовых магазинов посетитель откусил ухо покупателю. Согласно предварительной информации, инцидент произошел во время конфликта с охранником.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, они в данный момент проводят проверку по факту телесных повреждений, нанесенных посетителю продуктового магазина. Отмечается, что виновником является посетитель, спровоцировавший конфликт с охранником. Пострадавший пытался помочь ему и пострадал от его действий.

Стоит отметить, что ранее в Чебоксарах полицейских покусали женщины, которых они хотели задержать за нарушение режима самоизоляции.