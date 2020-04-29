Илларионов: У меня нет советов для двух людей – Путина и Зеленского

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29.04.2020, 18:16, Новости дня

Российский экономист, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов заявил в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман, что не дает советов президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину. 

“У меня нет советов для Путина и Зеленского. Причина отсутствия советов заключается в том, что я убедился как на примере одного, так и на примере другого, что любые советы, которые даются им, они используют для усиления собственной власти и для нанесения ущерба гражданам, соответственно, России и Украины”, – сказал он, комментируя ситуацию с распространением коронавируса в двух странах.

Илларионов: Пусть Аваков установит жесточайший карантин для Зеленского на встречи с Путиным. Под названием: “Не влезай! Убьет!”. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 29 апреля коронавирусной инфекцией в мире заразилось свыше 3,1 млн человек, из них 217,2 тыс. умерли, 932,1 тыс. выздоровели, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В Украине по состоянию на 29 апреля от COVID-19 умерло 250 человек, в целом коронавирусная инфекция подтверждена у 9866 жителей страны.

В России по состоянию на утро 29 апреля заразились 99 399 человек, из них умерли 972, выздоровели 10 286.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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