Сингапурские ученые высчитали дату окончания пандемии COVID-19 во всем мире и в каждой стране по отдельности

29.04.2020, 18:16, Новости дня

Человечество окончательно победит коронавирусную болезнь COVID-19 в январе 2021 года, последней страной, где будут фиксироваться новые случаи инфицирования, станет Саудовская Аравия. К таким выводам пришли ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна, исследование размещено исследование на сайте вуза.

Для расчета срока окончания пандемии ученые проанализировали данные о ситуации с распространением COVID-19 в 131 государстве. Для создания прогноза они использовали так называемую SIR-модель – “восприимчивые становятся инфицированными, инфицированные выздоравливают”.

Для каждой страны приведены кривые циклов пандемии, отдельно отмечены даты выявления 97%, 98% и 100% случаев коронавируса.

Китай является единственной страной, в которой кривая сошла на нет (8 апреля).

По прогнозу ученых, во Франции выявление новых случаев инфекции прекратится 10 августа, в Великобритании – 22 августа, в Италии – 31 августа, в США – 9 сентября. 26 апреля стоит ожидать окончания активной фазы эпидемии в Южной Корее, следует из графиков.

В Украине, если верить исследованию, 97% случаев заражения будут подтверждены 17 мая, 99% – 25 мая, а после 2 июля новых случаев COVID-19 уже не будет.

Рис.: ddi.sutd.edu.sg

Показатели прогнозного мониторинга постоянно уточняются, отметили ученые.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире заразилось свыше 3,14 млн человек, более 218,5 тыс. из них скончались, а почти 950 тыс. вылечились.