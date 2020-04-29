Новым главой Госаудитслужбы стал бывший заместитель Кличко

29.04.2020, 18:16, Новости дня

На заседании 29 апреля Кабинет Министров Украины назначил Геннадия Плиса новым руководителем Государственной аудиторской службы, сообщила пресс-служба правительства.

Кандидатура Плиса была предложена Министерством финансов. С ним заключат контракт на прохождение государственной службы.

Плис был назначен по упрощенной процедуре, которая предусмотрена постановлением правительства №290 от 22 апреля. В нем сказано, что в период карантина и в течение 30 дней после его отмены действует определенный механизм отбора на вакантные должности государственной службы. Конкурс продолжатся всего несколько дней – с 25-го по 27 апреля. Но в течение двух месяцев после отмены ограничений правительство пообещало провести новый полноценный конкурс.

Плис родился в 1967 году в Первомайске Луганской области. Окончил несколько вузов, в том числе Луганский машиностроительный институт и Харьковскую национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, кандидат технических наук. В 2016–2017 годах Плис был первым заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

6 сентября 2019 года Плиса назначили заместителем министра финансов. На этой должности он пробыл до 11 марта 2020 года – уволили после отставки правительства Алексея Гончарука.

Государственная аудиторская служба, в частности, проводит финансовый контроль в министерствах, бюджетных учреждениях и на предприятиях, которые получают деньги из государственного или местных бюджетов, а также используют государственное или коммунальное имущество. В 2019 году правительство вернуло Госаудитслужбу под контроль Министерства финансов и создал Офис финансового контроля. Он должен сменить Государственную аудиторскую службу. В феврале 2020 года главой Офиса финансового контроля назначили Игоря Буграка, 24 апреля правительство его уволило.