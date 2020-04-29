В Москве посетителю магазина откусили ухо

29.04.2020, 18:16, Новости дня

Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, где посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охраной, информирует пресс-служба столичного главка МВД.

«Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу улица Лихоборские Бугры, 6. На месте работают сотрудники полиции, проводится проверка», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Предположительно, в магазин вошел посетитель и устроил конфликт с охранником. В недобрый час в ссору вмешался покупатель, после чего злоумышленник откусил ему часть уха.

Напомним, подобный курьезный случай произошел в Сочи, где мужчины в платьях и на каблуках устроили потасовку в одном из торговых центров.