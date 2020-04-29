Врач оценила сообщения о детском синдроме коронавируса

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29.04.2020, 18:16, Новости дня

Доктор медицинских наук, глава отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова прокомментировала сообщения о росте случаев воспалительного синдрома у детей в Великобритании, что оценивается как симптом коронавирусной инфекции.

«По РФ таких данных нет, действительно, вроде бы пока не встречались. А вообще, конечно, это может быть симптомом коронавирусной инфекции. Нужно проводить обследования, однозначно нельзя сказать, потому что такой системный воспалительный процесс может быть при разных инфекционных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции», – рассказала врач РИА «Новости».

Руженцова отметила, что возможно также такое проявление, если у ребенка есть другое заболевание. Сейчас все дети с коронавирусом и подозрением на инфекцию находятся под медицинским наблюдением, отметила эксперт.

Напомним, представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом.

Кроме того, в США медики обнаружили у трех детей с коронавирусом редкий воспалительный синдром, который, предположительно, может быть связан с COVID-19.



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