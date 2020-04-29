Посетитель супермаркета откусил покупателю ухо во время ссоры с охранником

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29.04.2020, 18:10, Новости дня

Пришедший на помощь охраннику супермаркета на севере Москвы мужчина лишился части уха — заподозренный в воровстве посетитель отбивался только кулаками, но и зубами.

Инцидент произошел днем 29 апреля в "Пятерочке" на улице Лихоборские Бугры. Сотрудник супермаркета остановил на выходе мужчину, который похитил продукты. Разгорелся конфликт, совладать со злоумышленником у охранника не вышло, но на помощь ему пришел другой покупатель. Однако тот впился зубами в ухо подоспевшему и откусил часть, после чего вырвался и убежал.

Пострадавший сейчас находится в больнице, на месте, как уточняет РИА Новости, работают следователи.



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