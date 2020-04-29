НЛО или фейк? В “Прямом эфире” поспорили о связи инопланетян и COVID-19

29.04.2020, 18:10, Новости дня

После того, как Пентагон официально опубликовал кадры, на которых якобы сняты НЛО, сторонники теории заговора активно подхватили версию "инопланетного происхождения" COVID-19, который отправил на карантин или самоизоляцию миллионы людей практически по всей планете.

В "Прямом эфире" некоторые сторонники этой версии уверяют: в РФ тоже наблюдались в последнее время странные явления – и не только в небе, но и на земле.

В частности, рассказывают они, в РФ странные явления наблюдали в Надыме, Томске и над знаменитым перевалом Дятлова, а на Кубани, как говорит актер Денис Матросов, были сняты с воздуха огромные ровные круги на земле и другие необъяснимые фигуры. Подобные видео также снимали в Крыму и в Самаре.

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О странных версиях появления COVID-19 и людях, которые, не жалея себя, противостоят ему в реальной жизни, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".