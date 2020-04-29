 

Цены на нефть показывают рост после публикации данных о запасах нефти в США

29.04.2020, 18:10, Новости дня

Нефтяные котировки в мире выросли на фоне данных министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране, который не совпал с прогнозами аналитиков, пишет Прайм со ссылкой на данные торгов.

К 18:01 мск фьючерсы на североамериканскую сырую нефть сорта WTI с поставкой в июне выросли в цене на 32,98% — до 16,41 доллара за баррель, причем до этого цены на WTI росли на 35% — до 16,63 доллара.

Фьючерсы на североморскую нефть сорта Brent с поставкой в июле при этом выросли в цене на 8,18% — до 24,6 доллара за баррель. До этого севроамериканская нефть росла более чем на 10% — до 25,19 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта Brent с поставкой в июне выросла на 13,98% — до 23,32 доллара за баррель.

До этого министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в США без учета стратегического резерва за неделю по 24 июля выросли на 9 миллионов баррелей — до 527,6 миллиона. Рост составил 1,7%.

В то же время аналитики прогнозировали увеличение запасов нефти в США за неделю на 10,6 миллиона баррелей.

Оптимистические настроения поддержало и сокращение показателей добычи нефти, запасов бензина и стратегического резерва в США.

Аналитики JBC Energy отметили, что цена на нефть сорта WTI выросла за счет лучших, чем ожидалось, а скорее не таким плохим данным по запасам нефти в США.



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