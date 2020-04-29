В России за неделю стоимость гречки увеличилась на 2,8%

29.04.2020, 18:09, Разное

Росстат проинформировал о росте стоимость гречки в розничной торговле. По имеющимся данным, за неделю цена на этот продукт питания увеличилась на 2,8%.

Росстат проанализировал, как менялись в течение недели цены на пищевую продукцию. В целом подорожание зафиксировано в 78 субъектах федерации, и в 16 из них продуктовая корзина стала обходиться покупателям на 5% дороже. Эксперты отметили, за 7 дней цена гречки увеличилась на 2,8%, и это самый высокий подъём. Далее следует рис (+1,7%), и пшеничная мука. На её ценниках цифра возросла на 1%. В пределах 0,6-0,5% подорожало детское питание, консервированные овощи, сахар и пшено. Минимально расценки с динамикой роста (0,3-0,2%) увеличились на соль, карамель, конфеты из шоколада, сметану, куриные яйца, масло подсолнечника, колбасные изделия, мясные консервы, маргарин, макаронные изделия, а также печенье и чай.

Что же касается товара, цена которого стали ниже, то в этой категории наиболее доступным стал репчатый лук (7%). Далее следуют огурцы (3,2%), картофель, потерявший в цене 2,8% и морковь (2,6%). Помидоры практически не подешевели (0,4%). Среди фруктов доступнее всего стали яблоки, упав в цена на 1,8%. В целом же расценки на подешевевшие продукты опустились на 1,5%.