Музе Квентина Тарантино Уме Турман исполнилось 50 лет

29.04.2020, 18:09, Разное

Голливудская актриса Ума Турман 29 апреля отмечает юбилейную дату – 50 лет со дня рождения. Как и многие другие знаменитости, она находится дома, соблюдая карантин.

Свое свободное время звездная именинница старается проводить с детьми. Сын Левон и дочь Мия уже выросли, а дочь Луна по-прежнему живет с матерью под одной крышей. Не так давно в личном микроблоге Ума Турман продемонстрировала фанатам, как стрижет локоны – в связи с закрытием своих заведений в период карантина она не может посетить салон красоты. Помимо того, актриса не забывает про собственный дачный участок, выращивая там зелень и овощи.

Шесть лет назад 50-летняя знаменитость развелась с финансистом из Швейцарии Арпадом Бюссоном, от которого родила Луну, и сейчас она свободна, как предполагают фанаты. Звезду «Криминального чтива» уже довольно давно не видели в компании мужчин, при этом она редко посещает культурные мероприятия. Знаменитый режиссер Квентин Тарантино называл Уму Турман своей музой, а после выхода кинокартины «Убить Билла» она стала одним из символов современной киноиндустрии.

Ума Турман появилась на свет в 1970 году в семье профессора Роберта Турмана и модели Нины фон Шлеебрюгге. Она воспитывалась родителями вместе с тремя сыновьями. В 15-летнм возрасте будущая артистка бросила учебу в школе и принялась изучать актерское мастерство. Весной 2017 году она стала председателем жюри передачи «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.