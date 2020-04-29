ОП провела вебинар по стандарту наблюдения за голосованием по Конституции

29.04.2020, 18:08, Новости дня

Общественная палата в среду провела вебинар по стандарту наблюдения за проведением общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации.

На вебинаре прошло обучение стандарту, в соответствии с которым наблюдатели будут осуществлять общественный контроль за голосованием по поправкам в Конституцию, а также были рассмотрены вопросы подготовки самих наблюдателей, сообщается на сайте ОП.

«Золотой стандарт» общественного наблюдения при проведении общероссийского голосования был подготовлен Общественной палатой. Документ будет способствовать осуществлению наблюдения за соблюдением законности и объективной оценке процедуры.

«Сейчас вся система общественных палат сосредоточилась на обучении. Естественно, из-за режима самоизоляции полномасштабный набор наблюдателей сейчас не ведется, но количество желающих стать наблюдателями все равно продолжает постепенно увеличиваться – сейчас их уже около 83 тыс. Помимо этого, есть большое количество предложений от общественных организаций и политических партий», – рассказал модератор вебинара руководитель рабочей группы ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Он отметил, что после прошлого вебинара поступило много предложений от региональных общественных палат и экспертов – главным образом о том, чтобы дать дополнительные разъяснения по определенным пунктам.

«После этого мы более подробно расписали какие-то пункты и разослали всем региональным общественным палатам и экспертам последнюю версию этого стандарта. Она точно такая же, количество пунктов осталось прежним, просто некоторые обросли новыми уточняющими подробностями», – сообщил Григорьев.

Участники вебинара прошлись по всем пунктам стандарта: по очереди зачитывали каждый из них и при необходимости давали подробные разъяснения.

«Придет время, когда мы выйдем из режима самоизоляции и включимся в активную работу по подготовке процесса голосования. А пока, на данном этапе, у нас есть отличная возможность обмениваться информацией в онлайн-режиме, комментировать те или иные пункты стандарта. Все то, что мы сегодня обсуждали, пригодится нам в будущем», – уверен заместитель председателя ОП Тульской области, член ОП нового состава Александр Воронцов.

По его словам, второй важный момент состоит в том, что к вебинару подключились общественные палаты из регионов: «Они видят всю процедуру обучения, учатся и вносят свои предложения. Им как участникам процесса в субъектах РФ предстоит немалая работа по организации наблюдения за голосованием»

«Трансляция вебинара в YouTube – это тоже хороший посыл, который позволяет всем заинтересованным лицам увидеть и узнать, как происходит процесс обсуждения наблюдения в таком широком формате. Это дает возможность познакомиться с экспертами и их мнением, сделать для себя какие-то выводы, задать какие-то вопросы, чтобы именно до самой процедуры голосования обсудить те проблемные точки, которые могут возникнуть», – подчеркнул он.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил, что вебинар был креативным и нестандартным: «Он не строился на традиционной лекции эксперта, а в него были вовлечены многие члены и руководители общественных палат, которые комментировали критерии оценки процесса. Где-то они делились своим опытом, где-то давали комментарии в соответствии с законодательством. Таким образом, обсуждение получилось живым, многоликим, многообразным и, я считаю, полезным».

«Только на платформе Zoom вебинар собрал свыше 100 человек, помимо этого, его смотрели на платформе Независимого общественного мониторинга и на YouTube. Это хороший шаг вперед и в плане работы наблюдателей, и в отношении вовлеченности института общественных палат в развитие системы общественного контроля за процессом голосования», – добавил эксперт.

В проведении вебинара также приняли участие председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, первый заместитель председателя комиссии ОП по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артем Кирьянов, член ОП от Белгородской области Михаил Бажинов, член ОП от города Севастополя Наталья Кирюхина, член ОП от Карачаево-Черкесской республики Азамат Тлисов, член ОП от Нижегородской области Валентина Цывова, председатель ОП Краснодарского края Любовь Попова, председатель ОП республики Удмуртия Рашид Хуснутдинов и другие.