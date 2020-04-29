Взрыв на севере Сирии привел к гибели, как минимум, 40 человек

29.04.2020, 18:05, Новости дня

Минобороны Турции и спасатели, находившиеся на месте происшествия, сообщили, что на рынке в северном сирийском городе Африн во вторник было приведено в действие взрывное устройство, прикрепленное к автоцистерне.

Как сообщается, в результате взрыва погибли, по меньшей мере, 40 человек.

Действующая в Сирии организация «Белые каски» распространила видеозапись с места событий.

Напомним, что Африн контролируется бойцами оппозиции, поддерживаемыми Турцией.

Они сообщают о, как минимум, сорока пострадавших.

На видео виден густой дым, охвативший несколько автомобилей и хозяйственных объектов.

Несмотря на то, что неясно, кто несет ответственность за взрыв, минобороны Турции обвинило в нем курдские Отряды народной самообороны (YPG). Анкара считает эти отряды террористическими.

Формирования YPG являются главной силой Сирийских демократических сил, поддерживаемых США.

Взрыв на рынке был одним из самых крупных терактов, совершенных в этом районе с тех пор, как Турция и союзные ей сирийские формирования в 2018 году взяли Африн под контроль.После этой операции город и его окрестности покинули курдские отряды и тысячи мирных жителей-курдов.