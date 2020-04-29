Страны мира возобновляют производство при соблюдении социального дистанцирования

29.04.2020, 18:05, Новости дня

Европейский авиаконцерн Airbus в среду заявил, что отрасль находится в серьезном кризисе из-за пандемии коронавируса и что на восстановление доверия к авиапутешествиям потребуется время.

В первом квартале Airbus потерял 522 миллиона долларов, отправил в неоплачиваемые отпуска тысячи сотрудников и поставил на 40 самолетов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Во многих странах именно с производственных предприятий в первую очередь снимают ограничения, чтобы вернуть людей к работе и возобновить экономическую деятельность.

Несколько немецких авиаконцернов уже возобновили работу при соблюдении мер социального дистанцирования. Власти страны анонсировали и другие послабления карантинного режима, в том числе открыли магазины, но со среды заходить в магазины можно только в масках.

В Южной Корее граждан призывают носить маски во время путешествий по стране в ходе длинных выходных, чтобы не допустить новой волны заражений.

В среду в стране зафиксировали всего 9 новых случаев. Всего в Южной Корее коронавирусом заболел 10 761 человек.

Тем временем в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил некоторые сомнения по поводу проведения Олимпийских игр, перенесенных на следующий год. «Олимпиада должна проводиться таким образом, чтобы показать, что мир победил в борьбе с пандемией коронавируса», – отметил он.