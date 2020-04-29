 

Страны мира возобновляют производство при соблюдении социального дистанцирования

29.04.2020, 18:05, Новости дня

Европейский авиаконцерн Airbus в среду заявил, что отрасль находится в серьезном кризисе из-за пандемии коронавируса и что на восстановление доверия к авиапутешествиям потребуется время.

В первом квартале Airbus потерял 522 миллиона долларов, отправил в неоплачиваемые отпуска тысячи сотрудников и поставил на 40 самолетов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Во многих странах именно с производственных предприятий в первую очередь снимают ограничения, чтобы вернуть людей к работе и возобновить экономическую деятельность.

Несколько немецких авиаконцернов уже возобновили работу при соблюдении мер социального дистанцирования. Власти страны анонсировали и другие послабления карантинного режима, в том числе открыли магазины, но со среды заходить в магазины можно только в масках.

В Южной Корее граждан призывают носить маски во время путешествий по стране в ходе длинных выходных, чтобы не допустить новой волны заражений.

В среду в стране зафиксировали всего 9 новых случаев. Всего в Южной Корее коронавирусом заболел 10 761 человек.

Тем временем в Японии премьер-министр страны Синдзо Абэ выразил некоторые сомнения по поводу проведения Олимпийских игр, перенесенных на следующий год. «Олимпиада должна проводиться таким образом, чтобы показать, что мир победил в борьбе с пандемией коронавируса», – отметил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Названы возможные сроки открытия Греции и Турции для российских туристов

14.04 / В Москве умерли еще 13 человек с положительным результатом теста на коронавирус

10.04 / Дональд Трамп: мы на пике заболеваемости

01.04 / Навального уличили в травле российских актеров

09.04 / Эксперты: дезинформация вокруг COVID-19 имеет эмоционально-интуитивную основу

15.04 / СМИ: Коронавирус продемонстрировал слабости мировой финансовой системы

16.04 / Доходы россиян предложили вносить в специальный реестр ФНС

22.04 / Цена барреля нефти Brent впервые с 2001 года упала ниже 17 долларов

14.04 / Работа частных клиник края приостановлена до конца апреля

13.04 / Минэнерго США спрогнозировало восстановление отрасли после ценовых войн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска