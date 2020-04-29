Мнение: Почему нельзя просто так раздавать деньги, досрочное погашение кредитов и отказ от мегапроектов

29.04.2020, 17:58, Разное

1. В России всё громче звучат возгласы начать раздачу денег. Мол, так делают западные страны, и вообще, пора или распотрошить накопленную российскую кубышку, или даже просто напечатать деньги. Почему нельзя так делать, пришлось объяснять лично главе Центробанка:

https://lenta.ru/news/2020/04/24/helicoptermoney/

Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила, почему невозможно раздать россиянам деньги просто так. По словам главы регулятора, безусловные трансферты населению приведут к взрыву инфляции. Об этом пишет ТАСС.

«Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке, к чему это приведет? Я напомню 1990-е годы. Это приведет к «взрыву» инфляции, и людям, которые получат эти денежные знаки, будет тяжело на них что-то купить», — сказала она.

Набиуллина в апреле уже комментировала идею «вертолетных денег». Тогда она также указала на инфляционные риски. Глава Центробанка пояснила, что безвозмездная раздача денег населению — это способ разгона экономики, к которому страны с низкой или отрицательной ставкой прибегают, когда исчерпаны стандартные и нестандартные инструменты проведения денежно-кредитной политики. Для России, по ее словам, «вертолетные деньги» неактуальны, поскольку страна еще не использовала даже стандартные инструменты.

Действительно, печатать деньги — глупо, безоглядно тратить резервы — тоже глупо. В первом случае необеспеченные триллионы вызовут инфляцию, которую мы даже не сможем экспортировать за рубеж по примеру США, а проедание запаса закончится тем, что при ухудшении ситуации вся наша финансовая система полетит в тартарары.

2. Когда кризис накрыл Россию, граждане не только бросились снимать деньги и обменивать валюту в банках, но и стали досрочно погашать кредиты. В марте число досрочно погашенных займов выросло на пять процентов, до 1,41 миллиона кредитов:

https://www.rbc.ru/finances/24/04/2020/5ea190649a794722c0bba810

Очевидно, самые предусмотрительные россияне решили снизить свою долговую нагрузку, предчувствуя падение доходов.

Как я уже неоднократно писал, скорейшее закрытие своих долгов – один из самых выгодных способов вложения денег. Он заведомо выгоднее банковских вкладов и несравнимо надёжнее, нежели покупка бумаг на бирже.

3. Неприятным, но неизбежным следствием кризиса является необходимость или откладывать, или вовсе закрывать некоторые крупные проекты:

https://lenta.ru/news/2020/04/23/mega/

Российский мегапроект по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Челябинском и Екатеринбургом заморозили из-за коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Отмечается, что перенос связан с необходимостью перенаправить расходы на более приоритетные нужды в условиях социально-экономического кризиса из-за коронавируса.

Строительством ВСМ занимается хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль». Проект находится на стадии согласования. Реализовывать его планировали с 2021 по 2024 год.

С одной стороны, это может замедлить развитие экономики и инфраструктуры России. С другой стороны, кризис – это хороший повод по-тихому и без лишних споров отказаться от сомнительных проектов, не имеющих достаточного экономического обоснования.