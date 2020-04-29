Коронавирус выявили в Центре подготовки космонавтов
29.04.2020, 17:57, Новости дня
В подмосковном ЗАТО Звездный городок коронавирусом заразились шесть сотрудников Центра подготовки космонавтов, сообщил мэр города Евгений Баришевский.
«Всего заболевших 41 человек… Из них сотрудников ЦПК шесть человек», – сообщил Баришевский в соцсетях, передает РИА «Новости».
За последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая – таким образом, к праздничным дням добавлены 6, 7 и 8 мая.
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