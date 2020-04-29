Власти Украины ограничили до $1750 зарплаты руководителей госкомпаний на период эпидемии

29.04.2020, 17:55, Новости дня

Правительство Украины решило на период эпидемии коронавируса урезать максимальную зарплату для чиновников, которые возглавляют госкомпании и состоят в советах их директоров – до 47,23 тысяч гривен ($1750). Соответствующее постановление было принято на заседании 29 апреля.

“Установить, что в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должны превышать 47 230 гривен”, – сказано в постановлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в “в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии”. В марте он сообщил о том, что министры Украины отказались от премий до конца 2020 года.

Как пишет “Обозреватель”, в 2019 году бывший министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на свою маленькую зарплату, которая “толкает на коррупцию”. После этого выяснилось, что экс-министру образования Анне Новосад в конце 2019 года увеличили зарплату в 4 раза: с 30 тысяч гривен ($1111) до 111 тысяч ($4113). А в начале 2020 года оказалось, что глава Минкульта и его подчиненные получили премии на сумму более 2 миллионов гривен (более $74 тысяч). Вознаграждение, которое получают чиновники, состоящие в советах директоров госкомпаний, как правило измеряется тысячами и десятками тысяч долларов в месяц.

Средняя заработная плата в Украине, по данным Госстата за март, составила 11 446 гривен ($424).