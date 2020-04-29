 

Власти Украины ограничили до $1750 зарплаты руководителей госкомпаний на период эпидемии

29.04.2020, 17:55, Новости дня

Правительство Украины решило на период эпидемии коронавируса урезать максимальную зарплату для чиновников, которые возглавляют госкомпании и состоят в советах их директоров – до 47,23 тысяч гривен ($1750). Соответствующее постановление было принято на заседании 29 апреля.

“Установить, что в апреле 2020 года и на период завершения месяца, в котором отменяется карантин, месячный размер зарплаты руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов набсоветов государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должны превышать 47 230 гривен”, – сказано в постановлении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в “в условиях коронакризиса, когда все затянули пояса, мы не можем допустить, чтобы топ-чиновники, члены наблюдательных советов получали космические зарплаты и премии”. В марте он сообщил о том, что министры Украины отказались от премий до конца 2020 года.

Как пишет “Обозреватель”, в 2019 году бывший министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов пожаловался на свою маленькую зарплату, которая “толкает на коррупцию”. После этого выяснилось, что экс-министру образования Анне Новосад в конце 2019 года увеличили зарплату в 4 раза: с 30 тысяч гривен ($1111) до 111 тысяч ($4113). А в начале 2020 года оказалось, что глава Минкульта и его подчиненные получили премии на сумму более 2 миллионов гривен (более $74 тысяч). Вознаграждение, которое получают чиновники, состоящие в советах директоров госкомпаний, как правило измеряется тысячами и десятками тысяч долларов в месяц. 

Средняя заработная плата в Украине, по данным Госстата за март, составила 11 446 гривен ($424).

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Дональд Трамп заявил, что США могут поставить аппараты ИВЛ тем странам, которые в них нуждаются

16.04 / Правительство поручило использовать незарегистрированный препарат для лечения COVID-19

14.04 / Fox News – «никаких цветов, никаких тортов» — из-за пандемии свадебная индустрия в США несёт огромные потери

12.04 / В Москве умерли 10 человек с коронавирусом

07.04 / Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

30.03 / Xiaomi представила электромопеды A1 и A1 Pro

01.04 / Фрегаты Черноморского флота потопили подлодку «противника» в Средиземноморье

07.04 / Песков: ветеранов на Параде Победы не будет

20.04 / Мэрия Москвы купит 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков

27.04 / Исполнительный директор Формулы-1: сезон начнется в июле, в него войдут 15-18 гонок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска