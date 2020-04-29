В пансионате для людей с инвалидностью в Сызрани 35 человек заразились коронавирусом

29.04.2020, 17:55, Новости дня

У четырех сотрудников и 31 пациента Сызранского пансионата для людей с инвалидностью обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщил 29 апреля оперативный штаб по Самарской области.

В штабе сказали, что состояние всех заразившихся удовлетворительное, у большинства болезнь протекает без симптомов. Одна пациентка была госпитализирована с пневмонией в больницу, остальные остались в пансионате.

Сейчас медики пытаются выяснить, как коронавирус попал в пансионат. За границей, по данным штаба, никто из персонала в последнее время не был, а с 14 марта в пансионате и других соцучреждениях области действует карантин: запрещены посещения, проводятся специальные мероприятия для профилактики распространения COVID-19.

Ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в психоневрологическом диспансере в Тольятти в той же Самарской области. Там вирусом заразились пять медработников и 16 пациентов. В областном Минздраве сообщили, что инфекция в учреждение попала из-за медсестры: она нарушила правила самоизоляции и контактировала с сыном, который приехал из-за границы.

“Я хотел бы понимать, как можно привлечь к ответственности сотрудницу, которая не выполнила санитарно-эпидемиологические требования. Здесь должен быть спрос и с главного врача. Прошу исследовать ситуацию и довести до конца”, – заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров Азаров.

В середине апреля очаг коронавируса был обнаружен в Вязьме в Смоленской области в интернате для престарелых и людей с инвалидностью: там заразились 87 человек

В Самарской области, по данным областного оперативного штаба на 29 апреля, выявлено 327 случаев COVID-19, пять человек скончались.