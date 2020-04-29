 

Коронавирус и свиной грипп сравнили по смертоносности

29.04.2020, 17:53, Новости дня

Коронавирусная инфекция уносит жизни людей чаще, чем свиной грипп в 2009 году, сообщил заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Шульдяков.

«Мы переживаем не первую вспышку воздушно-капельной инфекции, и у нас в 2009 году была вспышка свиного гриппа. Соотнося количество больных в отделениях реанимации на тот момент и на современный – конечно, эти вещи не сопоставимы», – передает РИА «Новости» слова Шульдякова на брифинге о ситуации с COVID-19 в Саратовской области.

Ученый привел статистику, согласно которой из 100 пациентов, которые лежали на аппарате ИВЛ и «в Соединенных Штатах, и в Израиле, в других странах с высокоразвитой медициной, сходят с этих аппаратов порядка 50-80%». Другими словами, каждый второй на этих аппаратах умирает.

«Поскольку у нас по стране и в Москве значительное количество пациентов на искусственной вентиляции, то надо понимать, что, к сожалению, от этой болезни умирают существенно чаще, чем от птичьего гриппа, от свиного гриппа», – добавил Шульдяков.

Также он подчеркнул, что считает оправданными ограничительные меры, принятые властями в России.

«Иначе мы бы похоронили гораздо большее количество больных на короткой дистанции», – подытожил ученый.

Ранее врач-инфекционист в Минздраве объяснил главную задачу карантина.

Напомним, за последние сутки в РФ подтвержден 5841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Всего в РФ всего зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исходов, выздоровели 10 286 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Испания разрешила выйти на работу сотрудникам некоторых предприятий

01.04 / Кудрин не исключил снижения ВВП РФ на 3-5%

23.04 / Россия оценила действия Турции по оттеснению боевиков в Идлибе

14.04 / Как Китай извлекает выгоду в хаосе коронавируса

29.03 / Москвичей по громкой связи призвали не покидать дома

09.04 / Источники: Эр-Рияд и Москва приблизились к договоренности о сокращении добычи нефти

15.04 / В МВД Украины выступают за ужесточение наказания для сталкеров в Чернобыльской зоне

17.04 / В Таджикистане повторно отменили намазы в мечетях из-за коронавируса

27.04 / Один из последних узников Освенцима умер от коронавируса

20.04 / Мэрия Москвы купит 10 тысяч смартфонов для проверки цифровых пропусков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска