Маск призвал «освободить» Америку

29.04.2020, 17:53, Новости дня

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призвал власти США как можно скорее снять ограничительные меры, введенные в стране на фоне пандемии коронавируса.

«Верните людям их свободу!» – прокомментировал Маск в Twitter авторскую статью газеты Wall Street Journal «Спасает ли карантин жизни людей».

Кроме того, он поддержал предпринимателей штата Техас, где с 1 мая разрешено открытие ресторанов и магазинов. «Браво, Техас!» – написал Маск.

«Освободим Америку прямо сейчас!» – сообщил он уже в другом своем посте.

Напомним, в США с начала карантина общее число заявок на пособие по безработице составило уже более 26 млн штук.

Сейчас в стране зафиксировано более 1 млн случаев заражения коронавирусом.