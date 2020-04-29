 

Исследователи: Антикоагулянт гепарин оказался опасным для больных коронавирусом

29.04.2020, 17:53, Разное

В случае приема лекарства гепарин, препятствующего свертыванию крови, риск смерти пациентов с коронавирусом лишь повышается. Об этом заявили исследователи из Китая в сетевой библиотеке medRxiv.
В рамках исследования они выяснили, что у больных коронавирусом может возникнуть внезапная непереносимость препарата, даже если они никогда не употребляли его ранее. К слову, если речь идёт о больных с легкой формой COVID-19, то лекарство оказывает обратный – положительный эффект. Что касается пациентов в тяжелом состоянии, то из-за гепарина, применяющегося при лечении, они нередко умирали. Таким образом, это объясняет тот факт, почему многие люди, употребляющие данное лекарство при подключении их к искусственной почке, не могли выжить.

Фиксировались случаи тромбоцитной недостаточности, когда иммунная система вырабатывала антитела, соединяющиеся с молекулами гепарина, и это приводило к летальным исходам. По подсчетам ученых, от вышеназванных осложнений пострадали более 35%, попавших в реанимацию с тяжелой формой COVID-19.



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