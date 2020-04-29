Мнение: Рыбацкий диалог

29.04.2020, 17:50, Разное

В воскресенье (03.05.20) будет новое тестирование.

Места будут продаваться сегодня вечером (около 20 часов по Москве).

Тема тестирования – диалоги. Основная цель тестирования, как всегда, обучающая. В данном случае у участников есть возможность научиться строить диалог.

Тест будет состоять из нескольких заданий. Каждое – реальная рыбацкая история с диалогом, в котором последняя, решающая фраза будет заменена на ***.

Дальше будут предложены несколько вариантов фраз, из которых нужно будет выбрать ту, которая является наиболее сильным ходом в диалоге, значительно отличающимся от других.

За правильный выбор будет присваиваться максимальный балл, за близкий к правильному – половина максимального.

Лучшие рыбацкие истории и диалоги я постаралась отобрать для теста.

В тесте могут принимать участие и новички, даже те, кто плохо знает теорию блога. Если вы уверены в своих навыках вести диалог или хотите это проверить, вы можете принять участие в тестировании.

Обучающий эффект, который я ожидаю в результате тестирования – это навык использовать диалог не для выражения мыслей, а как инструмент проактивной деятельности.

Давайте попробуем разобраться в основных отличиях того от этого.

Если вы используете диалог для выражения и особенно формирования своих мыслей, это значит, что собеседника вы используете в качестве средства для снятия эмоционального напряжения и как тренажер для своего анализа.

Это и называется – объектное отношение к другому. Это и есть – слияние границ, когда другой человек воспринимается вами как продолжение себя, как дополнительный орган собственного тела, как его функция.

Вы ощущаете какую-то личную потребность, стремитесь к разрешению внутреннего конфликта и вам нужен другой, чтобы вы выразили то, что чувствуете, сформулировали то, что вас беспокоит, выплеснули свои эмоции и высказали свое отношение к происходящему.

По сути это детская эгоцентричная речь, как ее определял Ж. Пиаже, этап формирования мышления. Ребенок учится говорить, чтобы учиться мыслить.

Если ваш собеседник заинтересован в вас (ваша большая СЗ), он выслушает вас со вниманием и поддержит ваше самовыражение.

Это может создавать в вас иллюзию, что вы умеете вести диалог.

Вы считаете, что вести диалог – это по очереди вести монологи, стремясь лишь к тому, чтобы не перебивать другого, а дождавшись своей очереди, точней выражать свои ощущения и впечатления.

Так большинство людей и воспринимают речь, поэтому происходит следующее.

Если люди стремятся к сближению (растущая СЗ), они активно и живо обмениваются монологами, их монологи часто включают друг друга, поскольку оба друг другом увлечены. Им кажется, что их диалог прекрасен, насыщен, пропитан эмпатией.

Но как только оба удовлетворяются уровнем близости и не хотели бы сближаться сильней, диалог их исчезает. Многие супружеские пары, связанные бытом и детьми, живут почти в абсолютном молчании. Им больше не интересно формулировать свои мысли и чувства, у них есть для этого друзья или они потеряли интерес к мыслям вслух, поскольку “люди бесчувственны” или “никто не понимает друг друга”. Они молчат и озвучивают вслух лишь краткие просьбы, стараясь и этого избегать.

Чаще люди остывают неравномерно. Один хочет сближения, а второй уже нет. Это зависит от ОЗ другого и от количества его багов. Если ваша ОЗ больше, сближение с вами полезно, выгодно, приятно. И наоборот, если ваша ОЗ меньше, чем партнера, вам может хотеться близости больше, особенно если вы не опираетесь на себя, а стремитесь овладеть другим как источником ресурсов. Вы хотите присвоить себе имидж другого, его экономику, его дружеские связи, его образование. Поэтому вам хочется тесней и активней взаимодействовать с ним. А ему с вами меньше, если ваша ОЗ хуже.

Баги еще быстрей угнетают общение. Сначала человек охотно слушает ваш монолог, поддерживает его и соглашается, но если у вас выраженная Училка или Оправдашка или Кривляка или Выскочка или любой другой баг, ваша речь быстро начинает его раздражать. Он возражает вам, перебивает вас, он явно настроен агрессивно и вам может казаться, что это его речь переполнена багами. Вы не чувствуете свою Училку и вам кажется, что другой на пустом месте обращается к вам как Штурман, а это его баг на ваш баг.

Таким образом, даже если сначала ваша СЗ росла и вам казалось, что у вас с человеком отличное общение, очень скоро это заканчивается. Общение не клеется, думаете вы, имея в виду, что нет клея: каждая ваша озвученная мысль словно отваливается, не встречая согласия и развития со стороны партнера, он угрюмо молчит или возражает или язвит или перебивает вас. Вы требуете у него прежнего участия, понимания, вы высказываете ему свою боль, думая, что он просто не понимает, что так общаться нельзя, вы думаете, что он “не умеет общаться” и его нужно научить. Но Глупыша не хочет учиться, а на вашу критику отвечает встречной критикой.

Вот так примерно выглядит общение рапанов и рыб. Это эгоцентричный уровень общения, инфантильный, неразвитая речевая деятельность.

А как выглядит зрелая способность к общению, развитая речевая деятельность и умение строить нерыбий диалог?

А.Н. Леонтьев (1903-1979), автор теории деятельности, считал, что любая деятельность, и речевая в том числе, имеет несколько связанных этапов.

1. Целеполагание

2. Планирование

3. Производство

4. Коррекция

5. Анализ результатов

Если мы посмотрим на этот список, мы увидим, чем рыбий диалог отличается от рыбацкого.

В рыбьем диалоге чаще всего не бывает никакого целеполагания, никакого планирования, а если бывают, то все цели и планы – чисто штурманские, то есть рассчитаны на то, что второй должен подчиняться.

Еще хуже рапаны. Речь рапана – это либо решето, либо скалки.

Решето – это когда рапан выплескивает наружу свои эмоции, формулирует свои потребности, рассчитывая, что второй примет активное участие в реализации его потребностей. Рапан воспринимает второго как “мы”, как непрерывное продолжение себя, поэтому бывает изумлен, когда встречает безразличие или сопротивление. В этом случае появляются его скалки. Рапан хочет заставить и принудить второго к единомыслию, единодушию и к выполнению своей воли. Рапан не видит, что это его воля, ему кажется, что это объективная необходимость, которую второй преступно игнорирует.

Вот это подводное царство. Зачаточный уровень развития личности, недифференцированные границы, то есть полностью слитые с другими. Мир рапана полон теней, которые его не интересуют, а его интерес как прожектор высвечивает его половинку, которая автоматом присваивается. Именно так простейшие в природе опознают пищу и пытаются ее поглотить.

Рыба тоже открывает решето, иногда похожее на сито, она тоже думает, что общение – это делиться всем, что наболело или наоборот что радует. Боль и радость рыбы связаны с ее личными потребностями. Как я уже написала, при растущей СЗ это встречает положительное подкрепление, и у рыбы даже сомнений не закрадывается, что что-то не так. Рыбы вполне нормально общаются при условии обоюдной привлекательности, что бывает не так уж редко. Они влюбляются, женятся и иногда терпимо живут, если нет большого мезальянса и у обоих есть интерес к развитию ресурсов: к работе, к быту, к воспитанию детей, к спорту и образованию. Рыбы в браке живут скучно, но на фоне рапанов иногда нормально.

Чего не умеют рыбы, так это справляться с кризисами в отношениях. Любой кризис означает для рыбы начало конца. Стоит партнеру заплюсовать по какой-то причине, дисбаланс будет расти, в лучшем случае перейдет в дефолт: отморозятся оба. Разницу в ОЗ рыбы преодолеть не могут, соперничать не умеют, в общем любая мелкая преграда на пути рыбы в любви ведет ее к краху.

Это происходит потому, что как только решето рыбы перестают приветствовать, она достает свой черный чемоданчик.

Именно в этот момент в ее списке этапов появляется “целеполагание” и “планирование”. До этого рыба что думала, то и говорила, стараясь только формулировать мягче, учитывая то, что перед ней – живой человек. Большого фильтра не требовалось, пока симпатия была взаимна и претензий друг другу было мало. Но как только рыба встречает препятствие, она начинает осаду и манипуляции. Так рыба понимает “проактивность”. Достать черный чемоданчик и начать долбать или щипцевать партнера, добиваясь от него участия и понимания.

Именно поэтому рыбы заперты в замкнутый круг как в стеклянный аквариум. Они то выплескивают решето, то начинают хитрить и манипулировать, то приходят к выводу, что это еще хуже, и возвращаются к решету.

До уровня проактивной речевой деятельности рыба не дорастает, а если дорастает, то становится рыбаком.

Между рыбой и рыбаком есть принципиальное отличие.

Рыбак очень хорошо осознает неприкосновенность и отдельность чужой субъектности.

Благодаря этому решета у рыбака не бывает, он не может выплеснуть на другого непереваренное, как не стал бы опорожнять желудок или кишечник публично. Он в курсе, что это не нужно другим, но главное и сам не хочет делать это на людях.

Делиться рыбак хочет только тем, что может быть интересно и полезно другому. А интересы и пользу другого рыбак видит хорошо, отдельно от себя, потому что у него нет короны.

Стремления заставить другого следовать его воле у рыбака нет и быть не может, он понимает, что силу имеет только спонтанное желание второго, это даст подключение энергии, а иначе лучше все делать одному, чем при участии людей под щипцами. В силу этого рыбак не только не имеет чемоданчика с щипцами, но и избегает таких ситуаций, где могли бы подключиться внутренние щипцы человека, где он стал бы участвовать в отношениях под давлением своего долга или вины. Для рыбака такое партнерство не нужно, он со всеми своими потребностями справляется сам, а сотрудничать хочет только при условии удовольствия и пользы второго.

Рыба тоже хотела бы, чтобы второй подключался спонтанно, но она не видит большого отличия между спонтанным и под щипцами. Рыбе кажется, что ее щипцы – это не щипцы, а способ выразить свои желания, без которых второй, как кажется рыбе, не сможет захотеть. То есть рыба чуть-чуть отделяет второго от себя, но полноценного субъекта в нем не видит. А часто и не хочет видеть, считая, что отделить от себя – это значит порвать связи. Рыба не понимает, что полноценные связи могут быть построены только после отделения границ, когда два живых отдельных и полноценных человека, с обеих сторон, спонтанно и сознательно, протягивают друг другу руки. Вот это связи. А держать другого щипцами – нет, потому что он все время будет стараться высвободиться, а если и смирится, будет вялым и безучастным, энергии в общее дело не привнесет.

Вот в этом разница между рыбой и рыбаком, но эта разница настолько глобальна, что речевая деятельность рыбака выглядит совсем иначе.

1. Целеполагание

Зачем я хочу говорить об этом с другим? Что это ему даст?

2. Планирование

Как лучше это сказать, чтобы не было щипцов?

3. Производство

Собственно речь, учитывающая интересы другого (как в эссе Льюиса Кэролла)

4. Коррекция

В зависимости от обратной связи речь нужно корректировать в процессе общения

5. Анализ результатов

После диалога стоит оценить, что было не так и почему.

Большинство рыб, пытаясь избавить речь от багов, превращаются в молчаливых рыб.

Это нормальный этап.

Если осознать, что общение нужно вам, что вы живете в социуме, можно начать учиться общаться в границах.

Изучение важно чередовать с практикой, и во время практики вы должны действовать спонтанно.

Это значит, что любой диалог с живым человеком – это не средство обучения и не способ “потренировать границы”, как пишут рапаны. Это спонтанное общение. В нем должно быть ваше удовольствие, а не натужность.

На практике вы воплощаете все то, чему научились к этому моменту. И операции в виде цели-планирования-производства осуществляются автоматически. Обдумываете вы это только в процессе анализа результатов. Тогда можете искать ошибки, а в процессе нет, не тормозите свой поток.

Все, чему вы научились, выразится в вашем диалоге. Спонтанное общение – это общение, в процессе которого вы не размышляете, а действуете. Не может быть такого, что вы чему-то научились, но не сможете воплотить на практике. Даже ночью, разбуди вас внезапно, вы покажете свой уровень границ в диалоге.

Поэтому вы не должны тормозить себя размышлениями в процессе диалога, иначе утратите спонтанность.

Учитесь изучать теорию и решать задачи в блоге, а в жизни действовать и спонтанно общаться.

Решение задач – переходный этап от теории к практике, они содержат и то, и другое.

Вот на тестировании в воскресенье вы сможете сначала спонтанно выбрать самую привлекательную фразу диалога, а потом размышлять и думать над вариантами в течение почти двух часов.

Запишите оба результата и посмотрите при разборе задач теста в блоге, что дало лучший результат.

Если большая часть спонтанных ответов лучше, чем хорошо обдуманные, значит вы не умеете думать и не мешать себе. Расскажу, как учиться этому. Если большая часть обдуманных ответов лучше, значит при спонтанных реакциях вы слишком торопитесь, вам нужно включать голову.

В других тестах такая система плохо работала, а в этот раз будет работать лучше.

Как у вас ситуация с диалогами, друзья?

Есть прогресс от чтения блога?

Готовы анализировать рыбацкие истории и рыбацкие диалоги на тесте? Все диалоги будут вписаны в контекст, то есть это будут именно истории, а не только диалоги.