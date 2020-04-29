 

Мнение: Ленский бунт

29.04.2020, 17:45, Разное

В Якутии взбунтовались вахтовики. И обратились с открытым письмом, в котром написали: «…нас незаконно удерживают с 15 апреля 2020 года. В связи с возникшим очагом заболеваемости вирусом сотрудников «Газпром добыча Ноябрьск» остановили работы на объектах и содержат нас … в качестве подозреваемых на заболевание. Неизвестность обстановки и дезинформация сотрудников «Газартстроя» привела к дестабилизации обстановки и многим попыткам обращения к руководству о принятии мер по вывозу с месторождения здоровых людей.

…Люди, не зная результатов, не понимают, содержат ли их вместе с больными или нет. Предпринимаемые местным начальством меры по изоляции подозреваемых ни к чему ни приводят. Отсутствие физического контакта в таких условиях проживания категорически невозможно. Мы едим из общей посуды, моемся в общих банях и душах, меняем общее постельное белье. Вкупе со всеми этими обстоятельствами элементарное отсутствие информирования людей об их дальнейшей судьбе, о судьбе выявившихся больных во ВЗиСе может привести к непоправимым последствиям.

…. Что будет с нами дальше, мы не знаем, поэтому просим не остаться равнодушными к нашей судьбе. Мы хотим вернуться к нашим семьям здоровыми, такими же, какими приехали сюда».

Во вторник рабочие вышли на митинг.

Тревожное видео. Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение Газпрома – это не только ресурсная база газопровода «Сила Сибири», а в перспективе и нефтепровода ВСТО. И это не только место, где трудятся 10500 вахтовиков.

Тревогу добавляет и географическая точка, где было снять видео. Это Ленский улус Якутии.

А название «Ленский» со времен учебы в советской школе  лично у меня ассоциируются с «Ленским расстрелом».

Когда в апреле 1912 года на берегу реки Лена, взбунтовались рабочие Ленских золотых приисков. Когда бастующие организовали шествие, в котором приняли участие порядка трех тысяч рабочих, мирную толпу встретила рота солдат и открыла огонь на поражение.

Около 270 рабочих были убиты, сотни – получили ранения….

Одно обнадеживает. В отличие от бунта 1912 года, сегодня рабочие требуют только одного – вывезти их из Якутии. Требование вполне выполнимое.

Вечером во вторник власти Якутии сообщили, что договорились с Газпромом, что в ближайшие дни вахтовиков начнут вывозить в регионы, откуда они прибыли. Здоровых  по прилету поместят в обсерваторы, больных — в инфекционные больницы.

Но 30 апреля МЧС начнет разворачивать на месторождении мобильный госпиталь. По поручению вице-премьера Татьяны Голиковой. Не логично. Если вахтовиков вывезут, зачем разворачивают госпиталь? Чтобы лечить тех, кого завезут вместо вывезенных?

Источник: Ирек Муртазин



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