«Корона» на опухоли

29.04.2020, 17:42, Разное

Пациенты петербургского федерального центра онкологии боятся перепрофилирования клиники. Чиновники взяли таймаут до конца мая.

Фото: «Новая в Петербурге»За чей счет COVID-19?

Петиция онкобольных против возможного перепрофилирования НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова для пациентов с коронавирусной инфекцией к моменту сдачи этого материала собрала почти 120 тысяч подписей. И протест набирает обороты: по информации авторов петиции, к ним пока не присоединились родители онкобольных детей.

«COVID-19 не за счет онкобольных! Не закрывайте центр им. Петрова! — говорится в обращении, распространенном в Сети. — Этот центр один из последних открыт для приема и лечения пациентов всех видов и стадий онкологических заболеваний со всей РФ и стран СНГ… Нас, пациентов, в мае 2020 года хотят выкинуть на улицу без продолжения лечения. В регионах соответствующее высокотехнологичное лечение получить невозможно. А прерывание лечения по протоколам, утвержденным Минздравом РФ, — угроза жизни и здоровью».

22 апреля письмо похожего содержания пациенты клиники отправили губернатору Петербурга Александру Беглову и президенту РФ Владимиру Путину. Затем написали обращения в Минздрав РФ и городской Комздрав, российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, всем депутатам Законодательного собрания Северной столицы.

О планируемых переменах в работе онкоцентра и пациенты, и врачи узнали 20 апреля. Директор НМИЦ Алексей Беляев на официальном сайте клиники сообщил: «При значительном увеличении пациентов с COVID-19 учреждению станет невозможно работать в привычном режиме. Если в Петербурге эпидемиологическая обстановка будет признана катастрофической, тогда во второй половине мая 2020 года основной клинический корпус будет перепрофилирован в инфекционный стационар. Но даже в такой ситуации НМИЦ онкологии им. Петрова продолжит лучевое лечение пациентов, которое осуществляется в отдельном корпусе. При этом будут закрыты детское онкологическое отделение и отделение гематологии и химиотерапии с палатой реанимации и интенсивной терапии, оказание всех остальных видов медицинской помощи в лучшем случае будет ограничено».

СПРАВКА «НОВОЙ»

По данным медицинской статистики, на первых местах по показателям смертельных исходов от каких-либо болезней в нашей стране традиционно находятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. В РФ ежегодно регистрируется около 600 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. По количеству смертей от онкологических заболеваний РФ занимает лидирующее положение в мире.

О масштабах катастрофы — в цифрах. Онкоцентр им. Петрова в год принимает свыше 7 тысяч пациентов из всех регионов РФ и стран СНГ, из них петербуржцев и жителей Ленобласти — не более 30 %. Еще около 190 тысяч онкобольных ежегодно обращаются в амбулаторные отделения НМИЦ. Всего в центре 405 койко-мест в двух корпусах. Тот, который обещают не трогать (там проводится лучевая терапия), рассчитан на 50 человек. Основной клинический корпус — это 350 коек. Как рассказала «Новой» пресс-секретарь НМИЦ Ирина Столярова, при переоборудовании их под коронавирусных больных число мест сократится до 60–90. Онкобольные потеряют все виды лечения, перечисленные выше.

— Пациенты, которые сейчас тут на лечении, в ужасе, — говорит 50-летняя Лариса Тимощенко. — При перепрофилировании клиники нас просто выставят за дверь. Отправят по регионам, где мы проживаем и где такой медицинской помощи, как в Петербурге, получить не можем, — ее там просто нет. У каждого человека здесь определенная схема лечения, свой протокол, который выполняется полгода, иногда — дольше.

Прервав лечение, мы просто обречены. У нас нет других вариантов:

мы приехали в Петербург, в этот онкоцентр за последней надеждой. Сейчас ее отбирают.

— У меня агрессивная лимфома, я в петербургском онкоцентре прошла три «химии», в конце апреля еду на четвертую, — по телефону рассказала «Новой» 60-летняя Татьяна Гаценко из Краснодарского края. — У меня затронуты печень, селезенка, легкое, шея, кости — врачам в Краснодаре с этим не справиться. А я вообще живу в станице — тут нет никакого лечения. Бросать терапию мне никак нельзя. От планов чиновников я в шоке, подписывают нам смертный приговор.

— Мы останемся без лечения — нигде больше нам его не пройти, — констатирует Лариса Сысоева, лежа под капельницей. С января, когда у 51-летней женщины обнаружили опухоль, она приезжает на «химию» в петербургский онкоцентр им. Петрова из Карелии раз в две недели — так требует ее протокол лечения. Сысоева — автор петиции и куратор стихийного больничного «штаба» по координации действий онкобольных. — Неспроста чиновники ухватились за этот центр: его очень легко приспособить под нужды пациентов с COVID-19, почти не нужно вложений, — объясняет Лариса. — Здесь все палаты уже оборудованы для тяжелых больных.

Кто сказал «онкоцентр»?

Впервые намерение «потеснить» больных раком 17 апреля на совещании в Смольном высказал губернатор Александр Беглов: «Семь федеральных клиник Петербурга будут перепрофилированы под инфекционные больницы».

«Новая» пыталась выяснить, кто включил в этот перечень НМИЦ онкологии им. Петрова Минздрава РФ? Чье это было решение: правительства РФ или Смольного? И даже если идея родилась в Москве, то почему в Петербурге с ней согласились безропотно?

— К сожалению, никто не видел сам проект распоряжения правительства РФ. Я тоже не смогла его найти, — в телефонном интервью «Новой» призналась Ирина Столярова. — С точки зрения здравого смысла такие вопросы целесообразнее решать в регионах.

В пресс-службе Министерства здравоохранения РФ «Новой» подтвердили отсутствие каких-либо официальных решений со стороны ведомства по поводу смены профиля НМИЦ онкологии им. Петрова.

В петербургском Комитете по здравоохранению ситуацию «Новой» прокомментировали так:

— Перепрофилирование центра онкологии им. Петрова под пациентов с COVID-19 — пока только проект, — в телефонном интервью сказала Ольга Рябинина, пресс-секретарь Комздрава. — Это рассматривается как возможный вариант, но ни в какие распоряжения онкоцентр еще не включен. Вопрос пока не решен официально. Изначально планировалось, что

перепрофилирование произойдет только в случае ухудшения эпидемической ситуации через месяц. А ухудшится она или нет в конце мая? Никому не известно.

Видимо, решение по перепрофилированию будет приниматься ближе к концу мая.

Для всех федеральных клиник, которым придется перепрофилироваться, дедлайн определен — 26 мая.

Врачи и пациенты онкоцентра истолковали комментарии чиновников одинаково: резонанс, вызванный непродуманным шагом, заставил власть отступить и взять тайм-аут, по крайней мере, на месяц.

— Но это вовсе не означает, что можно расслабиться,— считают Лариса Сысоева и ее соседи по отделению в центре им. Петрова. — Уверены: едва только ослабнет общественное внимание, наверху провернут всё так, как им выгодно и удобно. Сегодня борьба с эпидемией коронавируса превратилась в бюрократический процесс, где каждый чиновник больше всего боится за себя: оказаться крайним, получить по шапке, потерять свое место.

Пациенты НМИЦ онкологии им. Петрова с помощью юристов готовят обращение в прокуратуру по факту нарушения Конституции РФ.

Нина Петлянова

«Новая в Петербурге»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

23 апреля на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции премьер-министр Михаил Мишустин заявил:

— Организовывая работу системы здравоохранения на местах в это непростое время, прошу избегать ситуаций, про которые в народе говорят: «одно лечим, а другое калечим». Концентрируя все усилия на борьбе с коронавирусом, мы не должны забывать о людях, которые болеют другими тяжелыми заболеваниями, требующими пристального наблюдения и постоянного лечения. Прошу обратить на это особое внимание и не создавать ситуаций, когда людям будут отказывать в медицинском обслуживании. Это жизненно важно, от этого зависят жизнь и здоровье тысяч людей.

P.S.

«Новая» направила запросы по поводу НМИЦ онкологии им. Петрова в правительство РФ, Министерство здравоохранения РФ и Комитет по здравоохранению Петербурга.