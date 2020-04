“Кажется, ей не хватает пары десятков пуговиц”: как новый наряд Хайди Клум взбудоражил интернет

29.04.2020, 17:40, Разное

46-летняя Хайди Клум нередко получает комплименты от подписчиков в Instagram: поклонники модели хвалят идеальную форму звезды, ее чувство стиля, а также чувство юмора. Последние два таланта Клум отлично применяет для своих – иногда довольно рискованных – выходов в свет, во время которых она не стесняется демонстрировать идеальную фигуру. Что уж говорить об известных нарядах Хайди на Хэллоуин: тщательно продуманных образах, которыми она из года в год удивляет что коллег, что обывателей. И все же иногда чувство стиля подводит даже Клум. В последнем можно было убедиться в финальном эпизоде модного реалити-шоу, по иронии судьбы названного Making The Cut, что в переводе означает “Пройти отбор” или же “Сделать разрез”. Слишком много разрезов было сделано и на платье Хайди, которое она – будучи членом жюри этой передачи – выбрала для выпуска: коротком блестящем мини, открывающем не только длинные ноги модели, но и ее внушительный бюст.

Хайди Клум и Тим Ганн в финале шоу Making the Cut

Декольте Хайди, которое ее наряд не просто подчеркивал, но и всячески выпячивал, в итоге оказалось самым ярким элементом шоу. Финальный эпизод был показан на американском ТВ в понедельник вечером, но за все прошедшее с тех пор время пользователи соцсетей обсуждали не победителей и проигравших, а именно платье Хайди. Не устоял перед “обаянием” модели и оператор самого Making the Cut, который, кажется, ставил фокус своей камеры не на одетых в закрытые наряды коллег модели (среди которых были Николь Риччи, Кьяра Ферраньи и Наоми Кэмпбелл), а на куда более смелую в выборе одежды Хайди.

Хайди и другие судьи реалити-шоу В восторг – правда, весьма своеобразный – пришли и пользователи соцсетей. “Она что, проиграла какое-то пари?”, “На самом деле, ее грудь выиграла шоу, а никакой не конкурсант”, “Как можно вести передачу о стиле в ЭТОМ”, “Такое ощущение, будто ее бюст врос прямо в наряд” – такого рода комментарии тут же наводнили соцсети. Примечательно, что авторы этого со всех сторон запоминающегося наряда – совсем не юные дизайнеры, которые как раз и участвовали в конкурсе реалити-шоу, а известные творцы образов для красных дорожек: авторы бренда Gong Tri Роб Зангарди и Мариэль Хаенн. В платья этого бренда любят одеваться Дженнифер Лопес, Хейли Стейнфилд, Рита Ора, Гвен Стефани и Хайди Клум. Хотя последняя, возможно, вскоре перестанет делать это.

Heidi Klum’s boobs actually won ‘Making the Cut’… pic.twitter.com/ZXBOMbqqnA

— d0mi (@domthuhbalm) April 26, 2020

Why aren’t we talking about this!!? Really? #makingthecutpic.twitter.com/zqAYQ4eIfF

— Lara (@yoshimibots) April 25, 2020