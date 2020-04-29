 

РЖД сократили поезда «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом

29.04.2020, 17:30, Новости дня

РЖД сократят курсирование скоростных поездов «Стриж» между Москвой и Нижним Новгородом, говорится в сообщении Горьковской железной дороги.

Отмечается, что временно будет прекращено курсирование трех пар поездов «Стриж».

«1 мая 2020 года временно отменяется курсирование скоростного поезда «Стриж»№ 710 сообщением Москва – Нижний Новгород. Со 2 мая 2020 года временно отменяется курсирование поездов «Стриж» №702/703 и №708/709 сообщением Москва – Нижний Новгород, а также №701 сообщением Нижний Новгород – Москва», – говорится в сообщении на сайте ГДЖ.

Ранее было приостановлено курсирование скоростного поезда «Стриж» №706/707.

Будет продолжать выполнять рейсы одна пара поездов «Стриж» № 704/705 отправлением из Москвы в 11.00 мск, прибытием в Нижний Новгород в 14.43 мск, отправлением из Нижнего Новгорода в 16.00 мск, прибытием в Москву в 19.48 мск.

Ранее сообщалось, что РЖД из-за падения пассажиропотока в связи с распространением коронавируса отменят 129 ранее назначенных дополнительных поездов на летний сезон и майские праздники. 



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