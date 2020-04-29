 

ВДВ до конца года получат более 400 единиц нового вооружения

29.04.2020, 17:30, Разное

Глава Министерства обороны РФ объявил 29 апреля о намерении поставить в ВДВ до конца года более 400 единиц нового вооружения. Сергей Шойгу отметил, основной боевой единицей, которые получат войска, станет БМД-4М.
Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ пояснил о планах в течение 2020 года продолжить обновление вооружения воздушно-десантных войск. Глава ведомства заявил, до декабря в ВДВ поступят более 400 единиц нового вооружения. Это позволит обновить оснащение и довести цифру самого современного вооружения, находящегося в распоряжении этого рода войск, до 72%.

Основой поставок станет БМД-4М. Данная вариация боевой машины десанта прошла модернизацию. В ней инженеры заменили некоторые оригинальные узлы на те, что используются в БМП-3. Благодаря этому конструктивному шагу удалось упростить эксплуатационные возможности техники в войсках, а также снизить расходы при обслуживании средства передвижения, что обусловлено унификацией механизмов. В планы военного руководства входит поставка в вооружённые силы двух батальонных комплектов данного вооружения.

Кроме того, ожидается передача в ВДВ 15 тысяч комплектов парашютных систем и средств десантирования. Также в течение года в четырёх соединениях продолжат обустраивать инфраструктуру, для чего возведут 77 объектов различного назначения.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Мнение: Письмо: “Три месяца рая”

31.03 / Китайские медики рассказали, каких ошибок не стоит допускать при коронавирусе

28.04 / Личное: Лупил меня?! Прости!

06.04 / Дочери Алексея Ягудина сделали отцу яркий маникюр и педикюр

14.04 / Москвичам запретили покидать квартиры

02.04 / Звезда Бондианы Леа Сейду раскритиковала #MeToo: “В этом движении полно лицемерия”

09.04 / «Чем Собчак отличается от путаны?»: Александр Гудков довел до слез Ксению Собчак в ее шоу

16.04 / Судзиловская вспомнила о «хулиганских» днях рождения Пугачевой в её доме

23.04 / Море волнуется…

26.04 / Брачный контракт: Галкин раскрыл подноготную отношений с Пугачевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска