ВДВ до конца года получат более 400 единиц нового вооружения

29.04.2020, 17:30, Разное

Глава Министерства обороны РФ объявил 29 апреля о намерении поставить в ВДВ до конца года более 400 единиц нового вооружения. Сергей Шойгу отметил, основной боевой единицей, которые получат войска, станет БМД-4М.

Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны РФ пояснил о планах в течение 2020 года продолжить обновление вооружения воздушно-десантных войск. Глава ведомства заявил, до декабря в ВДВ поступят более 400 единиц нового вооружения. Это позволит обновить оснащение и довести цифру самого современного вооружения, находящегося в распоряжении этого рода войск, до 72%.

Основой поставок станет БМД-4М. Данная вариация боевой машины десанта прошла модернизацию. В ней инженеры заменили некоторые оригинальные узлы на те, что используются в БМП-3. Благодаря этому конструктивному шагу удалось упростить эксплуатационные возможности техники в войсках, а также снизить расходы при обслуживании средства передвижения, что обусловлено унификацией механизмов. В планы военного руководства входит поставка в вооружённые силы двух батальонных комплектов данного вооружения.

Кроме того, ожидается передача в ВДВ 15 тысяч комплектов парашютных систем и средств десантирования. Также в течение года в четырёх соединениях продолжат обустраивать инфраструктуру, для чего возведут 77 объектов различного назначения.