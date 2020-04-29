 

Названы ошибки при обработке поверхностей от вирусов

29.04.2020, 17:30, Новости дня

Обеззараживание поверхностей является одной из эффективных мер в борьбе с распространением нового коронавируса, которую большинство людей выполняют неправильно, рассказал специалист по биологической дезинфекции из Австралии Кори Чалмерс.

По мнению эксперта, наибольшая эффективность в удалении вирусов достигается при сочетании очистки поверхности и дезинфекции. То есть сначала поверхность нужно обработать с помощью мыльной тряпка, а затем дезинфецировать с помощью специальных средств, пишет «Российская газета», ссылаясь на Business Insider.

Это делается для того, чтобы дезинфицирующий состав проник на поверхность без микробной биопленки.

Чалмерс отметил, что для лучшего результата «мыльную тряпку сначала надо сложить в четыре части и переворачивать после обработки конкретной поверхности».

Также не рекомендуется протирать одной тряпкой все предметы в доме – вместо пользы это поспособствует лишь распространению микробов. После каждого применения ткань лучше тщательно прополоскать или же использовать плотные бумажные полотенца.

Дезинфицирующее средство сразу вытирать нельзя. Как отмечает эксперт, таким составам необходимо в среднем около 10 минут для полной инактивации вирусов.

Напомним, специалисты Института проблем химической физики в РФ создали высокоэффективный антисептический препарат с антимикробной активностью и низкой себестоимостью.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / В результате стрельбы в Канаде погибли 13 человек

16.04 / Путин из-за занятости перенес совещание по строительной отрасли

02.04 / Техника для строительства медицинского центра в Калининграде была доставлена по морю

16.04 / США подозревают Китай в проведении тайных ядерных испытаний

27.03 / Мировые нефтехранилища заполнятся до отказа

30.03 / Замечено снижение агрессивности коронавируса

29.04 / За сутки в Украине от COVID-19 умерло еще 11 человек, число жертв достигло 250

23.04 / Министерство здравоохранения: эпидемия гриппа в России закончилась

07.04 / Введена уголовная ответственность за повреждение памятников защитникам Отечества

19.04 / VOAэкспресс 19 апреля 2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска