Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом

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29.04.2020, 17:30, Новости дня

Московская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что в области достаточно лекарств и средств индивидуальной защиты для борьбы с эпидемией, передает ТАСС.

Он добавил, что власти региона заключили контракт на поставку 1 млн защитных костюмов для медиков.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ пока не вышла на плато.

«Ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился, да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать в начале эпидемии, где-то было 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Поэтому здесь тоже тенденции, все-таки, к тому, что ситуация будет переломлена в ближайшие дни», – отметил Брико.

Во вторник президент Владимир Путин заявил, что введенные из-за коронавируса нерабочие дни будут продлены до 11 мая. Путин подчеркнул, что распространение эпидемии в РФ удалось затормозить.



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