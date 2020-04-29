 

Испугавшаяся «чипирования» мать кормила в лесу своих детей свежими листьями

29.04.2020, 17:30, Разное

В Татарстане жительница города Лениногорск убежала в лес с двумя детьми, которых позднее она начала кормить листьями, когда закончился запас провизии. По словам задержанной, она боялась, что их подвергнут «чипизации», поэтому мать решила спрятать своих сыновей.
Инцидент произошел 5 апреля. Семья взяла с собой «буханку хлеба и несколько луковиц», а затем уехала на 15 км от города. Добравшись до полузаброшенной деревни Алешкино мать с детьми решила пройти еще 3 км и остановилась на берегу реки Кислинка, где она построила шалаш.

Пострадавший сын, сбежавший впоследствии от матери, сообщил, что его вместе с братом жительница кормила свежими листьями. Ребенок дождался, когда его мама уснет, а после сбежал от нее. Ему удалось обнаружить работавших нефтяников, которые вызвали полицию. По результатам допроса было установлено, что задержанная выглядит адекватной до тех пор, пока не начинает говорить об угрозе «чипизации», от которой необходимо спасаться.



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