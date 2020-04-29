 

Мнение: О трёх загадках совещательной комнаты Владимира Путина

29.04.2020, 17:22, Разное

Вы знаете, со вчерашним выступлением российского президента Владимира Путина всё не так просто © Хотя главное внимание общественности приковано к сказанному, а также и к не сказанному, смотреть надо было на самом деле на другое. Обращать внимание на мелочи и «детали».

Тогда многое само собой встаёт на свои места.

Начнём с наиболее очевидного.

Загадка номер раз – смотрим внимательно на заглавное фото. Для чего президенту нужны лупа и санитайзер на рабочем столе? Неужели зрение настолько просело, а недоверие к собственной охране, дезинфицирующей всё и вся в резиденции многажды на дню, настолько велико?

Загадка номер два. Зачем нужно прятать настольную лампу за монитором?

Вот фото с другой точки, если кто не верит, что лампа действительно спрятана. Для скептиков – все снимки официальные с kremlin.ru, датированы 28 апреля.

И загадка номер три. Для самых внимательных. А куда сфокусирована видеокамера, в которую «говорит» президент, обращаясь к участникам совещания? Посмотрите на два фото в этой заметке… И попробуйте определить, что видят участники совещания на своих экранах при таком положении камеры?

Говорят, многие британцы верили, что #коронавирус могут распространять вышки сотовой связи стандарта 5G. Потому некоторые из них даже уничтожили. Неужели Владимир #Путин тоже верит, что современные #технологии могут передавать вирусы по проводам и через эфир?

Или он просто всего боится?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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