 

Мнение: Запрет на славянские суффиксы

29.04.2020, 17:18, Разное

Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния", запрещающие использовать славянские суффиксы в фамилиях и отчествах, передает корреспондент РИА Новости.
Как следует из документа, при регистрации имен новорожденных нельзя будет использовать в фамилиях суффиксы "-ов-/-ев-", а в отчествах — "-ович/-евич" и "-овн-/-евн-".
Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать в фамилии и отчестве при регистрации новорожденных детей", — заявил министр юстиции Музаффар Ашуриен.
По его словам, эти поправки касаются только тех детей, которые родятся после принятия закона. Тем, кто уже получил свидетельства о рождении со славянскими суффиксами, менять отчества и фамилии не придется: паспорта им выдадут на то же имя.
Необходимость принятия поправок Ашуриен объяснил "возрождением национальных имен".
Гражданам Таджикистана еще в 2007 году рекомендовали отказаться от славянских суффиксов в отчествах и фамилиях. Пример подал президент Эмомали Рахмонов, сменивший фамилию на Рахмон. Он объяснил это тем, что хотел бы носить фамилию "по законам своих предков", и призвал соотечественников также вернуть персидские написания фамилий. Вслед за главой государства фамилии сменили практически все чиновники.

https://ria.ru/20200429/1570732430.html – цинк

Как не трудно догадаться. речь идет о продолжении политики мягкой дерусификации.
Все это происходит в государстве которое постоянно попрошайничает кредиты у России и солидная часть экономики которого строится на деньгах пересылаемых трудовыми мигрантами из РФ.
Интересно, что будет, если обложить дополнительным налогом переводы в Таджикистан и отказать в кредитовании национально озабоченным деятелям? Скажем, для "возрождения национальной экономики".

Источник: Colonel Cassad



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